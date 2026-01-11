Se Dice de Mí: Capítulo Se Dice De Mí: Adiós a Yeison Jiménez, un grande que hizo música con el corazón

Publicidad

Los Informantes
Homenajes a Yeison Jiménez
Esposa de Yeison Jiménez
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Capítulo Se Dice De Mí: Adiós a Yeison Jiménez, un grande que hizo música con el corazón

Yeison Jiménez perdió la vida en un accidente aéreo el 10 de enero del 2026, en su honor recordamos su vida y todo lo bueno que sus amigos y familia pensaban de él.

