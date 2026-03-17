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Qué le pasó a Juancho de la Espriella y qué dijo Silvestre Dangond - CaracolTV

Juancho de la Espriella tuvo que ser tratado de urgencia en Bogotá debido a un dolor nefrológico producido por un cálculo renal. Esto se sabe sobre su estado de salud y esto dijo Silvestre Dangond.

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Juancho de la Espriella fue hospitalizado de emergencia y Silvestre Dangond se pronunció

El acordeonero y arreglista colombiano tuvo que ser tratado de urgencia por los especialistas de la salud en Bogotá debido a un dolor nefrológico. Esto se sabe acerca de su estado de salud.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 17 de mar, 2026
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Qué se sabe sobre el estado de salud de Juancho de la Espriella.