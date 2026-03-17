Juancho de la Espriella fue hospitalizado de emergencia y Silvestre Dangond se pronunció

Hay preocupación entre los fanáticos del vallenato debido al estado de salud del acordeonero Juancho de la Espriella. Fue Carlos Bloom el encargado de informarle a la opinión pública que el artista estaba atravesando por un problema de salud, pues se tomó su cuenta oficial de X, anteriormente Twitter, para desearle pronta recuperación y que de esta forma retomara sus actividades diarias lo más pronto posible.

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Qué le pasó a Juancho de la Espriella y por qué está en una clínica de Bogotá

De acuerdo con la información publicada por 'La Red', programa de entretenimiento de Caracol Televisión, el acordeonero fue hospitalizado de emergencia en Bogotá luego de presentar un fuerte dolor que, después de ser analizado por los especialistas, se determinó que se producía por un cálculo renal. Este problema de salud hizo que los médicos le practicaran una litotricia, un procedimiento mínimamente invasivo que busca desintegrar o pulverizarlos cálculos mediante el uso de ondas de choque o láser.



Afortunadamente, el problema de salud pudo controlarse a tiempo y, aunque el músico se encuentra estable, le recomendaron alejarse temporalmente de los escenarios, posponer algunos compromisos laborales y guardar reposo mientras se recupera por completo.





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Las reacciones por parte de los usuarios de Internet y los fanáticos no se han hecho esperar; sin embargo, uno de los pronunciamientos más esperados era el de Silvestre Dangond, su dupla. A través de una publicación en las historias de su cuenta oficial de Instagram dejó ver que apoya incondicionalmente a su amigo y compañero, así como también desea que su estado de salud mejore pronto.

Aunque no escribió ningún texto, sí mostró una foto en donde se les ve caminando juntos por un pasillo, demostrando de esta forma su camaradería.

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"Mi estimado. ¿Se puede saber qué le pasó a Juancho?, ¿ninguna situación de alto riesgo? Pronta recuperación", "Ora para que se recupere, sea que tenga lo que tenga", "Buena salud", "Que se recupere pronto, lo queremos ver de nuevo en el escenario pronto", "Menos mal lo lograron controlar. Muchas bendiciones", son algunos de los mensajes que se destacan en las plataformas digitales.

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