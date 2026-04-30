Lina Tejeiro confirma su embarazo con emotivo video

Lina Tejeiro publicó un video en sus redes sociales durante la tarde del 30 de abril junto a su marca de maquillaje, en donde por medio de una ecografía confirmó lo que tanto se especulaba en el ojo mediático, que realmente sí está embarazada y está cumpliendo un sueño, afirmando que: "Los hijos lo cambian todo..." y esto ahora hace parte del coraje como mujer.

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Así anunció Lina Tejeiro su embarazo

Durante varias semanas previas al anuncio, la también empresaria había compartido contenidos relacionados con su marca de maquillaje en los que abordó temas asociados a las madres, los nuevos retos y transformaciones que se aproximaban en su vida. Estas publicaciones generaron comentarios entre los usuarios de redes sociales, quienes comenzaron a especular sobre un posible embarazo.



Sin embargo, parte de los seguidores también relacionó esos mensajes con el lanzamiento de algún producto o campaña comercial, debido a la cercanía entre las publicaciones personales y las actividades de su marca.

La confirmación llegó con un nuevo video en el que Lina Tejeiro retomó esos temas y presentó imágenes de una ecografía, lo que despejó las dudas surgidas en internet. En el mismo contenido también dejó ver su vientre, mientras se encontraba en lo que parecía ser un espacio de su hogar.