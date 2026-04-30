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Lina Tejeiro confirmó que está en embarazo con emotivo video - CaracolTV

La protagonista de 'Nuevo rico, nuevo pobre' compartió una ecografía y mostró parte de esta nueva etapa personal, luego de varias semanas de especulaciones entre sus seguidores.

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Lina Tejeiro confirma su embarazo con emotivo video

La protagonista de 'Nuevo rico, nuevo pobre' compartió una ecografía y mostró parte de esta nueva etapa personal, luego de varias semanas de especulaciones entre sus seguidores.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 30 de abr, 2026
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