Lina Tejeiro habla sobre ser mamá: "No me quiero ir sin sentir el poder de dar vida"

Lina Tejeiro publicó un video en el que aparece cubierta con una manta, mientras habla de su deseo de tener un hijo, sin confirmar si está, o no, en la dulce espera. Lo primero que dijo la artista, a la que se le subió la fama en 'Padres e Hijos', es que le parece "poderoso" tener la posibilidad de "crear vida", aunque respeta a aquellas que decidieron no tener bebés, pues en algún momento también pensó como ellas.

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"No me quiero ir de este mundo sin vivir la posibilidad de sentir el poder de dar vida. [...] Me gustaría transmitirle desde el primer momento a mi bebé paz, tranquilidad y amor. A veces,, el mundo es muy hostil, es muy rudo, es muy crudo y solo quiero que se sienta seguro dentro de mí , que va a ser su hogar por nueve meses, y que ya luego, cuando nazca, afrontaremos el mundo juntos", declaró.

La actriz también habló de los desafíos que enfrentaría al tener un hijo: "Es poder ser mamá, sin perderme a mí misma, sin dejar a un lado mis sueños, mis metas, mis ganas de seguir cumpliendo todo lo que me queda pendiente, pero también, poder ser mamá sin dejar de estar presente para mi bebé; como encontrar ese equilibrio va a ser el reto más grande".



La grabación hace parte de lo que parece un nuevo proyecto de Tejeiro, que tiene que ver con su marca de maquillaje. Se trata de un pódcast que tiene a la actriz commo protagonista del primer capítulo, titulado: "El coraje que nace del amor".

