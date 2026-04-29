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Lina Tejeiro sueña con estar embarazada y habla sobre ser mamá en video

Lina Tejeiro, reconocida actriz colombiana, habla sobre ser mamá y dice que sueña con estar embarazada. Mira el video que publicó.

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Lina Tejeiro habla sobre ser mamá: "No me quiero ir sin sentir el poder de dar vida"

La actriz, nacida en Villavicencio, reapareció en en un video de Instagram, en el que se refirió a la maternidad, luego de rumores de un supuesto embarazo.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 29 de abr, 2026
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Lina Tejeiro