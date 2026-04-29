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Elder Dayán Díaz, jurado de ‘Yo Me Llamo’ ganó premio y posó con su esposa

El nuevo jurado de 'Yo Me Llamo' 2026, programa de Caracol Televisión, ganó importante premio de la música del vallenato. El artista posó orgulloso con su esposa.

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Nuevo jurado de ‘Yo Me Llamo’ ganó importante premio y posó orgulloso con su esposa

El artista fue uno de los asistentes a los Upar Awards, que premia a lo mejor del folclor vallenato y que se llevó a cabo el 28 de abril en el Centro de Convenciones Crispín Villazón, de Valledupar.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 29 de abr, 2026
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Nuevo jurado de ‘Yo Me Llamo’ ganó importante premio