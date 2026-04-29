Nuevo jurado de ‘Yo Me Llamo’ ganó importante premio y posó orgulloso con su esposa

Durante la ceremonia Elder Dayán Díaz, que fue confirmado como el nuevo jurado de ‘Yo Me Llamo’ 2026, recibió el premio de la categoría Mejor Grupo del Año 2026, “un logro más”, por el que agradeció a Dios y, por su puesto, a toda su fanaticada, que lo apoya en cada uno de sus proyectos.

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El hijo de Diomedes Díaz asistió al evento acompañado de su esposa, Milena Robayo, que lució un vestido azul, con aberturas en la cintura, lo que resaltó su esbelta figura, pese a que dio a luz hace algunos meses.

El intérprete de ‘Amantes’ posó con la madre de sus hijos y se mostró muy enamorado, pues, junto a una de las imágenes, escribió: “En los Premios Upar con mi premio más grande, Mile Robayo Meléndez”.

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En el evento también estuvo el sobrino de Elder Dayan Martín Elías Jr., que lució unas botas particulares con homenaje a Diomedes Díaz. Asimismo, asistieron grandes exponentes del vallenato, como Peter Manjarrés, Rafa Pérez, Karen Lizarazo y Wilfran Castrillón.



¿Quién es la madre de Elder Dayán y cómo conoció a Diomedes Díaz?

La mamá del artista se llama Rosmery Rodríguez, que, a diferencia de otras figuras cercanas al cantante, ha mantenido un perfil discreto. Se sabe que crio a su hijo principalmente en Bucaramanga, donde él creció alejado de su padre durante buena parte de su infancia.

El origen de la relación entre Rosmery Rodríguez y Diomedes Díaz se remonta a uno de los escenarios más comunes en la vida del artista: sus conciertos. Ambos se conocieron durante una presentación del cantante en Fundación, Magdalena. Allí, Diomedes quedó impactado por la belleza de Rosmery y buscó acercarse a ella, iniciando una relación que, aunque breve, sería determinante.

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El vínculo entre Rosmery Rodríguez y Diomedes Díaz fue corto, pero imborrable, pues de ese romance nació Elder Dayán, quien durante años no fue reconocido oficialmente por su padre.

A pesar de las dificultades iniciales, la historia terminó conectando a padre e hijo. Hoy, Elder Dayán Díaz es una figura consolidada del género, heredero directo del estilo y la esencia de Diomedes Díaz.

