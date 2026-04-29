Feid se habría referido a su ruptura con Karol G en el cierre de su concierto en Bogotá

Desde que 'La Bichota' confirmó para el podcast 'Call Her Daddy' que se encuentra soltera, la atención ha estado centrada en 'El Ferxxo'. Los rumores de una ruptura empezaron a circular a finales de 2025 cuando ambos dejaron de aparecer públicamente en eventos y de hacer publicaciones juntos; sin embargo, la teoría tomó fuerza en enero de 2026 cuando TMZ dio a conocer que habían tomado caminos diferentes.

Mira también: Quién es Katherin Giraldo, la hermanastra de Karol G, quien desato polémica con su padre



¿Qué dijo Feid sobre su separación de Karol G?

El intérprete de temas como 'LUNA', 'Yandel 150', 'Perro negro' y 'La Inocente' recientemente dio de qué hablar en las plataformas digitales debido a que se habría pronunciado supuestamente de su más reciente ruptura amorosa. El hecho tuvo lugar durante el 'Falxxo Tour' que se desarrolló en Bogotá el pasado 26 de abril. Durante el evento, el colombiano invitó al escenario al cantante Maisak para interpretar el exitoso tema musical 'Se me olvida', por lo que él aprovechó para hablar sobre la situación amorosa de su amigo.



"Essa é para o amor da sua vida"

Feid: me deixou..

CAROLINAAAAAAAA pic.twitter.com/bM0XUvFIS9 — 🍍 (@200COPAS) April 29, 2026

"Esta canción es para el amor de su vida", dijo, lo que generó risas nerviosas en el paisa. Ante el comentario, Feid contestó; sin embargo, en redes sociales empezaron a especular sobre lo que pudo decir. Mientras algunos fanáticos aseguran que dijo "Me dejó", otros afirman que sus palabras fueron "melo".





Mira también: Cuál es la boleta más barata para ver a Karol G en El Campín de Bogotá: precios

Publicidad

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues han mostrado opiniones divididas sobre la separación.

Karol G se encuentra en uno de los momentos más importantes de su carrera artística luego de convertirse en la primera artista latinoamericana en ser headliner en Coachella, evento que se realiza en el Empire Polo Club de Indio, California. En las dos fechas que se presentó tuvo invitados de lujo como Mariah Angeliq, Wisin, Ryan Castro, J Balvin, Becky G, Peso Pluma, entre otros.

Publicidad

Asimismo, poco después del espectáculo confirmó su nueva gira 'Tropitour: viajando por el mundo', que tendrá justamente una parada en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, donde interpretará los éxitos de su más reciente álbum 'Tropicoqueta' y otros clásicos de su trayectoria. La preventa inició el 29 de abril y la venta general será un día después.

Mira también: Karol G enfrenta pérdida familiar y se quiebra durante despedida privada

