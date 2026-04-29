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Qué dijo Feid sobre su ruptura con Karol G: esto aseguran sus fans - CaracolTV

Salomón Villada, más conocido como Feid en la industria musical, estuvo en el 'Falxxo Tour' en Bogotá y protagonizó emotivo momento en el escenario. Fans dicen que se refirió a Karol G.

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Feid se habría referido a su ruptura con Karol G en el cierre de su concierto en Bogotá

Salomón Villada, nombre de pila del artista paisa, protagonizó un conmovedor momento mientras estaba acompañado del cantante Maisak en la tarima del 'Falxxo Tour' en Bogotá.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 29 de abr, 2026
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Qué ha dicho Feid sobre su ruptura amorosa con Karol G.