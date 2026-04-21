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Cuándo es el concierto de Karol G en El Campín, Bogotá 2026 - CaracolTV

La oficina de prensa Gus Rincón confirmó la noticia a través de redes sociales, justo después de que 'La Bichota' realizara una publicación destacando su show en Coachella 2026.

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Karol G regresará a Bogotá con el 'Tropitour': cuándo y dónde se presentará

La oficina de prensa Gus Rincón confirmó la noticia a través de redes sociales, justo después de que 'La Bichota' realizara una publicación destacando su show en Coachella 2026.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 21 de abr, 2026
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Cuándo es el concierto de Karol G en Bogotá este 2026.