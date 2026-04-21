Karol G regresará a Bogotá con el 'Tropitour': cuándo y dónde se presentará

Tal como lo prometió al final de su segundo concierto en Coachella 2026 el pasado 19 de abril, se confirmó que la cantante paisa hará un nuevo tour mundial en el que incluyó también a Colombia. La noticia fue revelada por la oficina de prensa Gus Rincón a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagran en horas de la mañana de este 21 de abril, emocionando a los fanáticos de la artista.

Mira también: A quiénes invitó Karol G a su segunda presentación en Coachella 2026, ¿Shakira apareció?



"Nuestra #Bichota @karolg regresa a Bogotá con su 🧡TROPITOUR 🌎❤️‍🔥 VIAJANDO POR EL MUNDO 🚀", se lee en el post.

Noticia en desarrollo...



Publicidad

Mira también: Hermana de Karol G reaparece en Coachella luego de las problemáticas familiares

Mira también: Morat envió mensaje a Karol G tras su presentación en Coachella: "Es un orgullo"

