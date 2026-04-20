A quiénes invitó Karol G a su segunda presentación en Coachella 2026, ¿Shakira apareció?

La cantante paisa, que se convirtió en la primera artista latina en ser headliner de Coachella 2026, brilló nuevamente en el escenario el pasado 19 de abril (fecha en Estados Unidos) frente a miles de asistentes que esperaban ver la representación de la cultura colombiana y latinomericana. En esta oportunidad, la colombiana optó por interpretar algunos de sus clásicos; sin embargo, el show estuvo centrado principalmente en su más reciente álbum 'Tropicoqueta'.

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Quiénes fueron los invitados a la segunda fecha de Karol G en Coachella 2026

Para este segundo compromiso, la intérprete de temas como 'Cairo', 'Gatúbela', 'Coleccionando heridas' y 'Mi cama' decidió invitar inicialmente al escenario al artista mexicano Peso Pluma con quien cantó 'Qlona'. Durante la intervención, el exponente aprovechó para mostrarse orgullos tanto de Colombia como de México, los países que ambos representaban.



Posteriormente, apareció Becky G en la tarima para hacer su versión de 'Mamiii'. Es necesario mencionar que la estadounidense estuvo en la primera presentación de la antioqueña que tuvo lugar el pasado 12 de abril en el mismo lugar.



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Sin embargo, la verdadera sorpresa de la noche llegó con J Balvin, pues recientemente estuvo en Bucaramanga, Colombia, presentando su concierto el pasado 18 de abril en Estadio Américo Montanini. En California, cantó temas como 'Ay vamos', 'Ginza' y 'La canción', poniendo de esta forma a bailar a su colega, su equipo de trabajadores y también todos los asistentes del evento.

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La emoción no terminó allí, pues Ryan Castro también hizo una aparición estelar para acompañar a sus dos amigos, poniendo a vibrar al público de esta forma con sus hits 'Ba ba bad remix', 'Sanka' y 'Tonto'.

Una de las artistas más esperadas era Shakira; de hecho, muchos llegaron a especular que cautivaría con 'TQG'; no obstante, la paisa cantó este tema sola y realizó una coreografía en compañía de sus bailarines.



Karol G anunció nuevo tour en su presentación de Coachella

Para cerrar la jornada con broche de oro, Karol G expuso un mensaje que decía "nos vamos de tour"; por lo que muchos están a la espera de que lancen el comunicado oficial con las fechas y los países que va a visitar la artista. Es necesario mencionar que el show de la artista en Coachella fue su primer espectáculo oficial desde su tour 'Mañana será bonito'.

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