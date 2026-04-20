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Invitados segunda fecha Karol G en Coachella 2026: Ryan Castro, J Balvin y más - CaracolTV

'La Bichota' volvió a dejar el nombre de Colombia en alto en su segunda presentación como headliner en el festival que tuvo lugar en el Empire Polo Club de Indio, California, Estados Unidos.

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A quiénes invitó Karol G a su segunda presentación en Coachella 2026, ¿Shakira apareció?

'La Bichota' volvió a dejar el nombre de Colombia en alto en su segunda presentación como headliner en el festival que tuvo lugar en el Empire Polo Club de Indio, California, Estados Unidos.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 20 de abr, 2026
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Quiénes fueron los invitados a la segunda presentación de Karol G en Coachella 2026.