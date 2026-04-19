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Cuáles fueron las cirugías que Miryan, exparticipante del 'Desafío', se realizó - CaracolTV

La deportista Miryan, ganadora del Desafío Siglo XII, compartió en redes sociales detalles del procedimiento estético al que se sometió, acompañada por su pareja Zambrano.

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Miryan, exparticipante del 'Desafío', se sometió a varias cirugías estéticas

La deportista Miryan, ganadora del Desafío Siglo XII, compartió en redes sociales detalles del procedimiento estético al que se sometió, acompañada por su pareja Zambrano.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 19 de abr, 2026
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Miryan, de Desafío, se sometió a varias cirugías.jpg