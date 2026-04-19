Miryan, exparticipante del 'Desafío', se sometió a varias cirugías estéticas

La exparticipante del Desafío, Miryan, quien fue finalista y ganadora del Desafío Siglo XII, se sometió a varios procedimientos estéticos y decidió compartir parte del proceso a través de sus redes sociales. La deportista publicó en sus historias de Instagram un video en el que apareció junto a un cirujano, quien explicó algunos de los procedimientos que se le realizaron.

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Estas fueron las cirugías estéticas que se realizó Miryan

En el material audiovisual también se observó la presencia de su pareja, Zambrano, quien también participó en el programa y resultó ganador en su edición. Él la acompañó durante el proceso previo a las intervenciones.



Según lo mostrado en el video, uno de los procedimientos realizados fue una mamoplastia de aumento. Este procedimiento se llevó a cabo con el objetivo de corregir una asimetría mamaria que se presentó después del nacimiento de su hijo. Se indicó que uno de los senos tenía un tamaño diferente al otro, por lo que se optó por implantes proporcionales a su contextura física.

De acuerdo con la información compartida, las prótesis fueron seleccionadas teniendo en cuenta su actividad como deportista, con el fin de no afectar su desempeño en el futuro. El procedimiento buscó mantener una proporción acorde con su cuerpo y sus condiciones físicas.





Además de la mamoplastia, Miryan se sometió a una lipoescultura. Este procedimiento permitió extraer grasa de algunas zonas del cuerpo, la cual fue utilizada posteriormente para realizar una transferencia a glúteos y caderas. El objetivo de esta intervención fue lograr una proporción entre la parte superior e inferior de su cuerpo, teniendo en cuenta el desarrollo muscular en hombros y espalda producto de su actividad física.

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En el video también se mencionó que este tipo de intervención respondía a un objetivo personal relacionado con el aumento de volumen en la zona de los glúteos. Los procedimientos realizados formaron parte de un cambio físico que la deportista había contemplado.

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Cuánto dinero se llevaron Miryan y Zambrano tras ganar el 'Desafío'

Cabe recordar que Miryan alcanzó el reconocimiento público tras su participación en el 'Desafío Siglo XII', donde hizo dupla con Zambrano. En la semifinal del programa, ambos lograron avanzar y posteriormente obtuvieron parte del premio final.

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El formato de la competencia estableció una división del premio total, que era de mil 200 millones de pesos. En una de las fases finales, el equipo conformado por Rata y Valentina obtuvo una parte del premio. Posteriormente, Zambrano consiguió el restante, equivalente a 600 millones de pesos, el cual compartió con su compañera Miryan, entregándole la mitad.

Tras su participación en el programa, la relación entre Miryan y Zambrano trascendió el ámbito de la competencia. Ambos iniciaron una relación sentimental que continuó después de finalizada la emisión del reality.

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