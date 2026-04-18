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Mamá de James Rodríguez está de luto por dolorosa pérdida: “Te voy a extrañar” - CaracolTV

María del Pilar Rubio, madre del jugador del Minnesota United FC, compartió con sus seguidores en redes sociales una imagen lamentando la muerte de un importante integrante de su familia.

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Mamá de James Rodríguez está de luto por dolorosa pérdida: “Te voy a extrañar”

María del Pilar Rubio, madre del jugador del Minnesota United FC, compartió con sus seguidores en redes sociales una imagen lamentando la muerte de un importante integrante de su familia.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 18 de abr, 2026
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Mamá de James Rodríguez está de luto por dolorosa pérdida.