Mamá de James Rodríguez está de luto por dolorosa pérdida: “Te voy a extrañar”

María del Pilar Rubio es la madre del futbolista James Rodríguez, quien se ha convertido en una figura reconocida entre los colombianos, no solo por la fama de su hijo, sino también por su constante actividad en redes sociales.

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Por qué la mamá de James Rodríguez está de luto

Ahora llamó la atención en su perfil de Instagram, donde tiene más de 487 mil seguidores, al publicar una historia y un carrusel de fotos en los que expresó que se sentía bastante triste por una pérdida.



Se trata de uno de sus gatos. La mujer compartió una foto del animal con el mensaje: “El primero que agarraba puesto a las horas de comer. Te voy a extrañar, mi bola de pelos. Gracias por tanto amor, hoy me duele el corazón”, acompañado de algunos emoticones.

En el espacio de comentarios, varias personas le expresaron su sentido pésame y dejaron mensajes como: “La bolita de pelo 😢, un abrazo, Pili 💝”, “Ay, mi reina… lo siento mucho 😭”, “😢 Ay no, lo siento 🌈, te abrazamos 🙌” y “Pili, lo siento mucho 😢”.

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Cabe recordar que, a tan solo horas de finalizar el 2024, Rubio informó a través de su cuenta de Instagram sobre otra dolorosa muerte: Coqui, una de las mascotas de la familia.

El martes 31 de diciembre, publicó conmovedoras imágenes y videos en sus historias despidiéndose de su querido perro, quien la acompañó durante varios años. En las fotos se observa a Coqui junto a Samuel, quien lo acaricia mientras el animal duerme. En otra imagen, el perro aparece canalizado, lo que sugiere que ya estaba enfermo.

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"Gracias por tanto amor, protección y lealtad. Buen viaje, mi ángel de cuatro patas, Coqui", escribió María del Pilar, acompañando su emotiva despedida.

Cuándo y a qué hora estará Salomé, hija de James Rodríguez, en la FILBo

La menor estará el 3 de mayo de 2026 a las 10:00 a. m. en el Auditorio José Asunción Silva. Este evento forma parte de la programación oficial de la FILBo y contará con la asistencia de público interesado.

Además, la agenda establece que su aparición se desarrollará en un espacio destinado a encuentros con lectores y actividades relacionadas con el ámbito editorial. Asimismo, Salomé estará acompañada por su mamá, Daniela Ospina, quien también participará en la jornada.

