¿James Rodríguez estará en la FILBo 2026? Confirman a Salomé, su hija, para el evento

La Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) está a punto de dar inicio; por lo que editoriales, escritores y los fanáticos están listos para el evento que irá del 21 de abril al 4 de mayo de 2026 en la capital colombiana. En esta ocasión, Salomé Rodríguez, la hija del futbolista de la Selección Colombia, estará en una de las actividades dispuestas por la feria; por lo que sus admiradores podrán tener contacto con ella.

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Cuándo y a qué hora estará Salomé, hija de James Rodríguez, en la FILBo

La mejor estará el 3 de mayo de 2026 a las 10:00 a. m. en el Auditorio José Asunción Silva. Este evento forma parte de la programación oficial de la FILBo y contará con la asistencia de público interesado. Además, la agenda establece que su aparición se desarrollará en un espacio destinado a encuentros con lectores y actividades relacionadas con el ámbito editorial.



Asimismo, Salomé estará acompañada por su mamá, Daniela Ospina, quien también participará en la jornada. La presencia conjunta de ambas ha generado atención previa entre seguidores y asistentes habituales de la feria. Sin embargo, por el momento no se sabe si James Rodríguez estará en el evento, por lo que su posible asistencia no ha sido confirmada dentro de la programación ni por los organizadores.

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Por otro lado, este hecho tendrá lugar justo después de que Daniela Ospina contraiga matrimonio con Gabriel Coronel en Medellín. La ceremonia religiosa se realizará en un contexto privado y contará con la asistencia de sus seres queridos.

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De igual manera, se ha informado que Salomé también firmará libros en el auditorio a las 11:00 a. m., una hora después de su intervención inicial. Esta actividad permitirá la interacción directa con los asistentes, siguiendo la dinámica habitual de este tipo de encuentros.

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Durante el evento se captarán fotos e imágenes, tanto por parte de los organizadores como de los asistentes.

Las reacciones de los seguidores no se han hecho esperar: "Ahí nos vemos", "Muy orgullosa de ti, allá estaré, te amooooo ❤️😘", "Ojalá pueda ir y conocerte. Para que me firmes tu libro. Me encanta leer", son algunos de los mensajes que se destacan.