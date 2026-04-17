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Cuándo ver a Salomé, hija de James Rodríguez y Daniela Ospina, en la FILBo 2026 - CaracolTV

Salomé, la hija de James Rodríguez, estará el 3 de mayo en la FILBo 2026 junto a su mamá, Daniela Ospina. La organización no ha confirmado al futbolista para el evento.

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¿James Rodríguez estará en la FILBo 2026? Confirman a Salomé, su hija, para el evento

La menor lanzó el 6 de marzo su libro 'Las aventuras de Sami en Costarena'; por lo que estará en la feria que se desarrollará en Corferias, Bogotá, Colombia. Esto se sabe sobre su acompañante.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 17 de abr, 2026
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Salomé, hija de James Rodríguez y Daniela Ospina, estará en la Feria Internacional del Libro de Bogotá.