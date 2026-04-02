Reacción de David Ospina al saber que Salomé, hija de James y Daniela, había escrito libro

El 6 de marzo, Salomé Rodríguez, la hija mayor de James Rodríguez y Daniela Ospina, informó el lanzamiento de su primer libro. Se trata de un libro infantil llamado ‘Las aventuras de Sami en Costarena’. Este anuncio generó reacciones entre quienes siguen su vida en redes sociales, ya que hasta ese momento era conocida por actividades relacionadas con el baile y el voleibol, pero no por la escritura y la lectura.

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A partir de la publicación, comenzaron a difundirse detalles sobre este proyecto, el cual representa una faceta distinta frente a lo que anteriormente compartía con sus seguidores. De esta manera, el libro se convirtió en un tema de conversación entre quienes siguen su contenido digital.

Posteriormente, el pasado 1 de abril, la niña reapareció en redes sociales luego de haber publicado una galería junto a su papá en el partido de Colombia VS. Francia. En esta ocasión, utilizó sus plataformas para mostrar cómo reaccionó su familia frente a este nuevo logro. Así, a través de un video, se evidenciaron distintos momentos en los que presentó su libro a personas cercanas.

Cómo reaccionó David Ospina al libro de la hija de James Rodríguez

En el material compartido, se observa cuando le entrega el libro a su tío, hermano de Daniela Ospina. Durante ese momento, la reacción fue de sorpresa y orgullo ante la noticia. "¿Lo escribió la niña?", preguntó con cara de sorpresa.



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Además de esta escena, otras personas también reaccionaron al lanzamiento del libro. Entre ellas se encuentran su abuela, sus amigas y su mamá, Daniela Ospina, quien ha estado presente en el proceso creativo.

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Los usuarios de Internet también le enviaron mensajes de apoyo a la menor, reconociendo el trabajo y el esfuerzo que le imprimió a este proyecto: "Estoy muy orgullosaaaaa😍😍😍😍😍", "Qué belleza, 😍 muy inteligente y hermosa 💖", "❤️El libro más hermoso🤩", "Dígale a su tío que lo quiero mucho y que nos hace mucha falta en la Selección 😢😢😢", son algunos de los mensajes que se destacan.

Es necesario mencionar que Salomé está a pocos días de celebrar la boda de su mamá y del actor Gabriel Coronel. La celebración está programada para este mes de abril en Colombia; sin embargo, la familia se ha mantenido reservada respecto a los detalles de la ceremonia eclesiástica.

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