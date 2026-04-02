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Cómo reaccionó David Ospina al libro de Salomé, hija de James Rodríguez - CaracolTV

Salomé Rodríguez debutó como escritora con tan solo 14 años con el lanzamiento de su libro infantil 'Las aventuras de Samy en Costarena'. Así reaccionó su familia a la noticia.

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Reacción de David Ospina al saber que Salomé, hija de James y Daniela, había escrito libro

Salomé Rodríguez debutó como escritora con tan solo 14 años. Fanáticos y personas cercanas a su círculo han reaccionado con emoción a su primer logro literario.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 2 de abr, 2026
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Cómo reaccionó David Ospina al primer libro de Salomé, hija de James Rodríguez y Daniela Ospina.