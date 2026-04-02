Protagonista de 'Los Elegidos': religión, encuentro con Papas y su supuesta pareja

Caracol Televisión está transmitiendo esta Semana Santa la primera temporada de 'Los Elegidos' en su programación. La producción, que fue lanzada en Estados Unidos en 2017, cuenta con la participación de Jonathan Roumie en el papel de Jesús; Elizabeth Tabish como María Magdalena; Vanessa Benavente como María, entre otros. En ese contexto, la emisión de esta serie ha llevado a que los televidentes busquen información relacionada con el actor que interpreta al personaje principal.

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Cuántos años tiene el actor de Jesús en The Chosen

Nació el 1 de julio de 1974 en Nueva York, Estados Unidos; por lo que a la fecha tiene 51 años. Jonathan Roumie ha construido una trayectoria en el ámbito audiovisual con participación en distintas producciones. Entre ellas se encuentran ‘Jesús Revolution’, ‘Solo mío’ y ‘Saving Lincoln’, lo que evidencia su presencia en proyectos de diverso tipo. Asimismo, su origen familiar reúne diferentes procedencias, ya que su padre nació en Egipto, su madre en Irlanda y sus bisabuelos paternos eran de Armenia.

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Qué religión tiene Jonathan Roumie

En cuanto a su religión, fue bautizado como ortodoxo, pero se convirtió en católico luego de mudarse a Nueva York. Además, utiliza las redes sociales para evangelizar, donde comparte contenidos relacionados con su fe. En ese sentido, ha mostrado que se ha encontrado con los últimos dos papas: el Papa Francisco y el Papa León XIV, lo que ha sido difundido a través de sus plataformas digitales.



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Quién es la esposa de Jonatham Roumie, actor de 'Los Elegidos'

Por otra parte, no se tienen registros de su vida sentimental, ya que es muy reservado en ese aspecto. Al parecer no tiene pareja. En sus redes sociales, el enfoque principal está en su trabajo interpretando a Jesús, actividad que ha desarrollado durante cerca de diez años. Asimismo, comparte su testimonio de vida tras ser víctima de acoso escolar, así como las entrevistas que concede y reflexiones relacionadas con la figura de esta religión.

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Finalmente, el actor ha indicado que se preparó toda su vida para este papel y que fue llamado para ser discípulo de Jesús y señalado que espera que haya hecho una buena interpretación de este personaje.