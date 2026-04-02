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Quién es el actor que hace de Jesús en 'Los Elegidos': conoce a Jonathan Roumie - CaracolTV

Jonathan Roumie es el actor que desde 2017 ha interpretado a Jesús de Nazaret en la serie con el objetivo de mostrar cómo fue su ministerio. Esto es lo que se sabe sobre la vida del estadounidense.

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Protagonista de 'Los Elegidos': religión, encuentro con Papas y su supuesta pareja

Jonathan Roumie es el actor que desde 2017 ha interpretado a Jesús de Nazaret en la serie con el objetivo de mostrar cómo fue su ministerio. Esto es lo que se sabe sobre la vida del estadounidense.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 2 de abr, 2026
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Él es Jonathan Roumie, el actor que dio vida a Jesús en 'Los Elegidos'.