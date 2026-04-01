'Los Elegidos' llegará a Caracol Televisión esta Semana Santa: fecha y hora para ver la serie

Caracol Televisión anunció los ajustes que implementará en su programación con motivo de la Semana Santa, en particular durante los días jueves, viernes, sábado y domingo santo. De acuerdo con la información entregada por el canal, estos cambios incluyen la emisión de contenidos especiales relacionados con la conmemoración religiosa.

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En este sentido, se confirmó la transmisión de la serie ‘Los Elegidos’, una producción que fue estrenada en 2017 en Estados Unidos y que posteriormente ha sido distribuida en distintos países. Esta producción se centra en la vida de Jesús y en los eventos que rodearon el inicio de su ministerio, tomando como referencia los relatos contenidos en los evangelios.

La producción cuenta con la participación de varios actores, entre ellos Jonathan Roumie, quien asume el papel de Jesús. Asimismo, hacen parte del elenco Shahar Isaac y Elizabeth Tabish, junto a otros intérpretes que desarrollan personajes vinculados a las narraciones bíblicas.



Cuándo darán 'Los Elegidos' en Caracol Televisión

Según la programación anunciada, la serie será emitida en diferentes franjas horarias a lo largo de los días principales de la Semana Santa. En primer lugar, el jueves 2 de abril se transmitirá desde las 8:00 a. m. hasta las 10:30 a. m. y, posteriormente, continuará de 10:30 a. m. a 12:30 p. m.

Por su parte, el viernes 3 de abril la emisión comenzará a las 6:00 a. m. y se extenderá hasta las 7:00 a. m. Luego, se retomará a partir de las 7:00 a. m. y finalizará a las 9:45 a. m.





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En cuanto al sábado 4 de abril, la programación iniciará a las 6:00 a. m. y se extenderá hasta las 7:00 a. m. Después, habrá un nuevo bloque desde las 7:30 a. m. hasta las 10:30 a. m. y, de manera consecutiva, otro segmento desde las 10:30 a. m. hasta las 12:30 p. m.

Finalmente, el domingo 5 de abril la serie será emitida desde las 9:00 a. m. hasta las 10:30 a. m., seguido de un segundo bloque que irá desde las 10:30 a. m. hasta las 12:30 p. m.

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De esta manera, la producción ‘Los Elegidos’ formará parte de la programación especial preparada para esos días. A lo largo de sus episodios, la serie presenta la historia de Jesús y el proceso mediante el cual fue convocando a sus discípulos, basándose en los relatos de los evangelios.