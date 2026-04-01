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Cuándo se estrena 'Los Elegidos' en Caracol: fecha y hora para verla - CaracolTV

'Los Elegidos', serie que fue lanzada inicialmente en Estados Unidos en 2017, llega a Caracol Televisión esta Semana Santa. Conoce la hora para disfrutar la producción.

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'Los Elegidos' llegará a Caracol Televisión esta Semana Santa: fecha y hora para ver la serie

La exitosa serie que narra la historia de Jesús y su ministerio llega a Caracol Televisión para que los televidentes la disfruten en jueves, viernes, sábado y domingo santo.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 1 de abr, 2026
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Esto es todo lo que debes saber para conectarte con el estreno de 'Los Elegidos' en Caracol Televisión.