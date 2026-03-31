Maluma revive su meme de 2011 y regresa al restaurante donde comenzó todo

El cantante colombiano Maluma revive uno de los momentos que marcó su presencia en redes sociales al recrear un meme suyo originado en 2011. La escena inicial ocurre cuando el artista vivía en Envigado y compartía una fotografía en un restaurante acompañada del mensaje “Almuerzo a 2.800$ increíbleeee!!!”, contenido que circuló ampliamente en internet.

Más de una década después, el cantante regresa al mismo establecimiento con el objetivo de repetir la escena y conocer el precio actual de los almuerzos. La visita es registrada en video y publicada a través de su cuenta en TikTok, donde documenta cada momento del recorrido.



En el registro audiovisual, el artista llega al restaurante y solicita un almuerzo similar al que aparece en la imagen original. Durante la grabación, muestra el espacio, interactúa con el personal del lugar y consume el plato mientras describe la experiencia. También se observa que comparte con varias personas que se encuentran en el sitio, con quienes se toma fotografías durante su estadía.





Al final del video, se presenta una nueva versión del meme, en la que aparece el Maluma actual en el mismo restaurante. En esta ocasión, el mensaje cambia a “Almuerzo de 17.000$ increíbleeee!!!!”, reflejando la variación en el precio del producto con el paso de los años.

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Tras la publicación del contenido, usuarios de la plataforma reaccionan con comentarios que hacen referencia a las “malumadas”, término que se ha asociado con situaciones protagonizadas por el artista en redes sociales. Entre las respuestas se registran mensajes que destacan la recreación del meme y la actualización del contenido original, así como reacciones que lo describen como una figura recurrente en este tipo de publicaciones.

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Memes virales de Maluma: lo llaman las "malumadas"

El episodio se suma a otros momentos en los que el cantante ha sido tendencia en plataformas digitales debido a situaciones que generan conversación entre usuarios. Desde sus primeras apariciones en redes sociales, Maluma ha estado vinculado a la circulación de memes, dinámica que continúa vigente con nuevas publicaciones.

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Además de su actividad musical, el artista mantiene una presencia constante en plataformas digitales, donde comparte contenidos relacionados con su vida cotidiana, proyectos y experiencias personales. La recreación de este meme se integra a esa línea de publicaciones que conectan momentos pasados con su actualidad.

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