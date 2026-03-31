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Maluma revive su meme de 2011 en Envigado y muestra cuánto cuesta hoy el almuerzo - CaracolTV

El cantante visita el mismo lugar en Envigado, recrea la imagen viral y muestra el cambio en el precio del almuerzo más de una década después.

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Maluma revive su meme de 2011 y regresa al restaurante donde comenzó todo

El cantante visita el mismo lugar en Envigado, recrea la imagen viral y muestra el cambio en el precio del almuerzo más de una década después.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 31 de mar, 2026
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Maluma revive meme de 2011.jpg