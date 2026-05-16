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Carolina Acevedo habla de su matrimonio con Lucas Jaramillo y muestra anillo

Carolina Acevedo, actriz de 'Nuevo Rico, Nuevo Pobre' (novela de Caracol Televisión), habla de su matrimonio con Lucas Jaramillo y muestra su anillo de compromiso.

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Carolina Acevedo muestra su anillo de matrimonio y da detalles de boda con Lucas Jaramillo

La actriz que interpretó a Rosmery en ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’, estuvo en México para los Premios Platino, y allí habló de su compromiso con Lucas Jaramillo, diseñador y empresario.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 16 de may, 2026
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