Carolina Acevedo muestra su anillo de matrimonio y da detalles de boda con Lucas Jaramillo

Carolina Acevedo, que anunció que se casará por tercera vez a través de redes sociales, no tuvo problema en mostrar en ‘La Red' el anillo con el que su novio le pidió matrimonio y aseguró que la joya es del estilo de él.

"Es muy Lucas. Jamás el anillo hubiera sido algo grande, brillante y ostentoso. Es muy Lucas, supersimple, irregular, esmeraldas, pero en bruto, esto es Lucas”, declaró la actriz.



La artista nacida en el Tolima, pero criada en Bogotá, agregó en la entrevista que no está estresada por el matrimonio con su prometido, pues es su tercera boda, sino que es una ceremonia para celebrar el amor que tanto estaba buscando y que al fin le llegó. Contó que quiere que su matrimonio sea sencillo, en la playa, con los pies descalzos y junto a los hijos que ambos tienen de relaciones pasadas.



Quién es el novio de Carolina Acevedo, Lucas Jaramillo

Lucas Jaramillo es un empresario y diseñador con quien la actriz sostiene una relación desde hace un tiempo. La pareja ha compartido viajes, proyectos personales y numerosos momentos juntos a través de redes sociales.

Aunque la actriz había mantenido su relación con relativa discreción, después de unos meses comenzó a mostrar más detalles de su vida amorosa en plataformas digitales y entrevistas, en las que ha asegurado que él es el verdadero amor de su vida, por la conexión especial que hay entre ellos. Incluso, la tolimense habló sobre cómo ha cambiado su visión del amor y del matrimonio tras experiencias pasadas, asegurando que hoy prioriza la tranquilidad emocional y la compatibilidad de vida.

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En abril de 2026, Carolina Acevedo sorprendió a sus seguidores al publicar imágenes del romántico momento en el que Lucas Jaramillo le pidió matrimonio en la playa, rodeados de familiares y música en vivo.

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