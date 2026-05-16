Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
En Vivo A Otro Nivel
Bebé de Maluma
Preseleccionados a la Selección Colombia
Programación
YouTube Caracol Televisión

Luly Bossa revela si tiene novio; no descarta casarse a sus 64 años

Luly Bossa, reconocida actriz de Colombia, revela si tiene novio y dice que no descarta casarse a sus 64 años, pues cree en el amor. Todos lo que dijo lo puedes escuchar aquí.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Luly Bossa revela si tiene novio y dice que no descarta casarse a sus 64 años

La actriz costeña abrió su corazón en una conversación con Mary Méndez, para ‘La Red’, y contó cómo ha seguido su vida, luego de la muerte de su hijo Ángelo, a quien se dedicó en cuerpo y alma.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 16 de may, 2026
Comparta en:
Thumbnail