Luly Bossa revela si tiene novio y dice que no descarta casarse a sus 64 años

Luly Bossa le dijo que después de su dura pérdida, se ha dedicado a distintos proyectos, que incluyen un pódcast y conferencias, que le han permitido encontrarse con ella misma. No obstante, lo que todavía no le llega a la actriz es el amor, aunque sí salió con dos personas, en diferentes momentos, contó.

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Y es que, a pesar de que lleva muchos años soltera, Bossa tiene claro qué tipo de hombre quiere para su vida, y no se va a conformar con menos. Eso sí, tiene dudas de si aceptaría una persona de 40 años (20 años menos que ella), pese a que ella luce radiante, pero aseguró que no tendría problema en casarse si encuentra el verdadero amor.



¿Qué enfermedad le dio al hijo de Luly Bossa?

Ángelo, el hijo menor de Luly Bossa, padecía distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad genética degenerativa que afecta principalmente a los niños y deteriora progresivamente la función muscular.

La actriz habló en múltiples ocasiones sobre los desafíos físicos, emocionales y económicos que implicaba el cuidado permanente de su hijo, pues esta condición provoca debilidad muscular progresiva y afecta con el tiempo la movilidad, la respiración y el corazón.

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Durante años, Ángelo Bossa se convirtió en un símbolo de resiliencia y fortaleza. A través de redes sociales y entrevistas, Luly Bossa compartió parte del proceso que vivía junto a su hijo, generando empatía y conciencia sobre la importancia del acceso a tratamientos y cuidados integrales.

La actriz también denunció en varias oportunidades las dificultades del sistema de salud para atender pacientes con enfermedades de alto costo y enfermedades raras en Colombia.

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