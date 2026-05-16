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En concierto de Silvestre Dangond en Bogotá estuvo Feid con camiseta de la calle

En concierto de Silvestre Dangond en El Campín, de Bogotá, que se hizo el viernes 15 de mayo, estuvo Feid con una camiseta que compró a las afueras del estadio.

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Feid sorprendió en concierto de Silvestre Dangond con camiseta que compró en la calle

El cantante antioqueño fue uno de los varios invitados de lujo que tuvo el artista guajiro en su espectáculo que se hizo en El Campín de Bogotá, el viernes 15 de mayo de 2026.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 16 de may, 2026
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Feid sorprendió en concierto de Silvestre Dangond