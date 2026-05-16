Feid sorprendió en concierto de Silvestre Dangond con camiseta que compró en la calle

Feid, que durante una premiación agradeció a su exnovia Karol G de manera pública por el 'hit' de 'Verano Rosa', apareció en el concierto de Silvestre para, junto a él, interpretar ‘Que no se enteren’, uno de los grandes éxitos del nacido en Urumita.

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El artista antioqueño llegó al escenario con una bermuda larga negra, fiel a su estilo, y una chaqueta ancha de varios colores, que se quitó en medio de la canción para mostrarle al público su camiseta alusiva a Silvestre Dangond.

“Mirá la que me compré afuera”, dijo Salomón Villada Hoyos, como en realidad se llama el cantante paisa, luciendo su prenda roja, con un estampado de Silvestre y Juancho de la Espriella. La afirmación hizo reír al intérprete vallenato y a su banda.

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Posteriormente, Silvestre le cedió el escenario al cantautor de reguetón para que interpretara una de sus canciones. La escogida fue ‘Luna’, uno de los temas que internacionalizó la carrera del antioqueño.

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Invitados al concierto de Silvestre Dangond en El Campín, de Bogotá

El artista además invitó a Manuel Turizo, con quien interpretó ‘El pacto’, la canción que hicieron juntos, y a Morat, la banda bogotana más exitosa del momento a nivel mundial. Con la agrupación, cantó, por primera vez en vivo, ‘Lo poco que yo quiero’, canción en la que colaboraron.