Silvestre Dangond tuvo una predicción de su muerte: tiene coincidencia con Yeison Jiménez

El cantante colombiano Silvestre Dangond recuerda una anécdota que escuchó años atrás y que vuelve a mencionar durante una rueda de prensa. El artista relata que una amiga le transmitió una información que recibió tras consultar con una vidente. Según ese relato, la mujer aseguró que el cantante moriría en el mismo año en que falleció Martín Elías.

Mira también: Al borde de las lágrimas: Silvestre Dangond recibió premio en los Latin Grammy 2025 muy conmovido



Silvestre Dangond tuvo predicción de su muerte igual que Yeison Jiménez

De acuerdo con lo que cuenta el intérprete, la supuesta predicción señaló que su muerte ocurriría en septiembre de 2017 y estaría relacionada con un accidente aéreo. La historia también mencionó que el hecho sucedería en una avioneta. El comentario generó sorpresa entre quienes escuchaban el relato en ese momento.



Dangond explicó que nunca ha creído en supersticiones ni en este tipo de predicciones. Durante la conversación con su amiga, respondió con humor a lo que ella le comunica. El cantante recordó que su reacción inmediata consistió en hacer un comentario en tono de broma sobre si la vidente también había dado números para un chance.

Publicidad

Aunque mantiene su postura de no creer en ese tipo de advertencias, el artista reconoce que el relato lo impactó. En su intervención señaló que la noticia lo dejó inquieto en ese momento. El recuerdo de esa conversación permaneció durante un tiempo y terminó influyendo en un proceso creativo posterior.

El tema vuelve a generar conversación entre sus seguidores debido a que la predicción menciona un accidente en avioneta. La referencia provocó reacciones entre parte del público, especialmente después de la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, quien fallece meses atrás en un accidente aéreo, también en una aeronave pequeña.

Publicidad

Mira también: Hermana de Yeison Jiménez regresó al lugar donde él murió, un mes después del accidente

La experiencia también termina conectándose con su trabajo musical. El cantante explica que el recuerdo de aquella conversación sirvió como punto de partida para la creación de una canción publicada tiempo después.

En 2018 lanzó el tema 'Si yo supiera', una composición en la que aborda reflexiones sobre su vida y la posibilidad de conocer con anticipación el momento de la muerte. La canción presentó una narrativa en la que el intérprete imagina qué decisiones tomaría si supiera que su vida terminaría al día siguiente.

Durante la rueda de prensa, Dangond relata la historia como parte del origen de esa canción. El artista conecta la anécdota personal con el proceso que lo llevó a escribir la letra y convertir esa experiencia en una pieza musical dentro de su repertorio.

Publicidad

Mira también: Premonitorio mensaje antes de las muertes de Omar Geles y Kaleth Morales: Silvestre Dangond habló

