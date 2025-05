Premonitorio mensaje antes de las muertes de Omar Geles y Kaleth Morales: Silvestre Dangond habló

Omar Geles cumple un año de fallecido. Sus familiares y seres queridos se han despedido de él y, con el paso de los meses, no han dejado de recordarlo. Lo mismo sucede con sus seguidores, quienes han revivido varios de sus temas más significativos.

A propósito del aniversario, los usuarios de internet han resaltado dos curiosidades que unen la fecha en la que se despidió del mundo, con la muerte de Kaleth Morales, con quien tiene más de un detalle que los relaciona, entre ellos, Miguel, el papá del joven artista.

Coincidencias en las muertes de Kaleth Morales y Omar Geles

Vale la pena mencionar que el intérprete de 'Todo de Cabeza' perdió la vida el 24 de agosto de 2005, cuando tenía tan solo 21 años. El joven iba en un carro con el cual tuvo un fuerte accidente que le causó un edema cerebral, el cual se convirtió en la causa de su muerte.

Tras el deceso de Geles, Miguel Morales resaltó que tanto su amigo como su hijo perdieron la vida un martes, justo después de un sábado en el que habían tenido importantes presentaciones frente al público que tanto los estimaba.

De la misma forma, hay varios videos en los que se comprueba que el compositor de Vivo en el limbo pedía ser recordado por la canción A Blanco y Negro, ya que era uno de los temas que más le gustaba cantar o interpretar, aunque nunca llegó a grabarlo en un estudio.

“Si algún día me pase lo que me pase, o no siempre me encuentren presente, quiero que me recuerden con esta canción”, se puede escuchar en uno de los videos que tomaron sus seguidores antes de interpretar la reconocida canción.

¿Coincidencia? Omar Geles y Kaleth Morales, dos grandes del vallenato, pidieron ser recordados con la canción 'A blanco y negro'. Esta similitud ha conmocionado las redes sociales.

pic.twitter.com/c3ZYY24U8z — Momentos Virales (@momentoviral) May 22, 2024

Asimismo lo hizo Omar Geles en una de sus últimas presentaciones: “Si algo me llega a pasar en la vida, quiero que me recuerden con esta canción”, refiriéndose también a A Blanco y Negro, tema que es de su propia autoría, pero que se hizo famoso en la voz de Silvestre Dangond.

Silvestre Dangond habla de A Blanco y Negro

En medio del homenaje que se realizó para Omar Geles, su colega, además de recordarlo y agradecerle, les pidió a las futuras generaciones del vallenato que ya no pidan que se les recuerde con esa canción, pues “primero fue Kaleth y ahora Omar Geles”.