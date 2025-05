La razón por la que Omar Geles no le cobraba a los hijos de Diomedes Díaz por sus canciones

El 21 de mayo de 2024 se apagó la vida de Omar Geles, recordado por ser el autor de canciones como 'Los caminos de la vida' y por interpretar otros éxitos musicales tales como 'Una hoja en blanco' y 'Cuando casi te olvidaba'. Tras su deceso, Expediente Final se puso en contacto con familiares, amigos y colegas para reconstruir sus últimos días de vida, fue así como se descubrió que el vallenatero no le llegó a cobrar ni un solo peso a los hijos de Diomedes Díaz por las canciones que ellos grabaron de su autoría.

"Le grabé siete canciones y ninguna me la cobró porque él decía que vivía muy agradecido con mi papá y que él a los hijos de Diomedes no les iba a cobrar nunca", explicó Elder Dayán en medio del programa.

Es necesario mencionar que dentro de los proyecto discográficos que interpreta Dayán en la actualidad y que fue escrito por el difunto artista se encuentra 'El picantico', que de hecho fue la última composición que le entregó antes de su deceso. Por su lado, también se destacan 'Puede ser que no se me extrañes' (que la usaba 'El Cacique de la Junta' en sus espectáculos'), 'Recuerdos de un amor', 'Después de tantos años', 'Novios Cruzados', 'No voy a llorar', entre otros.

En el mismo episodio, Juan Manuel Geles, hermano de Omar, recordó que la primera canción que llegó a crear fue 'Te esperaré', que estaba basada en un desamor que Omar estaba viviendo debido a la diferencia de clases en la que estaba envuelto con su amor de aquel momento.

"Él era novio de Liliana, pero ella era hija de un señor muy pudiente en la región, entonces él (...) para que el suegro no supiera que esa canción era para ella, la puso a nombre mío. Imagínate tú", explicó el también mánager durante el episodio.

Poncho Zuleta y Kbeto Zuleta no se quedaron atrás, pues aprovecharon para exaltar el gran talento que tenía Geles para contar historias a través de la música que generaban gran recordación entre los fanáticos del género.

