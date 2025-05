Quién es el novio de Yo Me Llamo Ángela Aguilar: usuarios apuestan por este imitador

¡En el Templo de la Imitación se respira amor! Desde que Yo Me Llamo Ángela Aguilar le confirmó a Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz que se encuentra felizmente enamorada, pero se reservó el nombre de su pareja, muchos usuarios han empezado a especular sobre la identidad del sujeto, que se sabe que está participando en la producción de Caracol Televisión.

¿Quién es la pareja de Yo Me Llamo Ángela Aguilar?

Tras la publicación del capítulo 86 de Yo Me Llamo, muchos usuarios reaccionaron con humor al momento que protagonizó Melina Ramírez en el escenario al cuestionar a los expertos sobre el nacimiento de un nuevo amor. Cuando preguntaron si en ese grupo de participantes estaba la nueva pareja de la doble de Ángela Aguilar, la mayoría de concursantes se mantuvieron serios, pero dos de ellos no pudieron contener las risas tímidas.

Se trata de de los dobles de Bob Marley y Felipe Peláez, quienes se lanzaron miradas cómplices. Este gesto fue motivo de comentarios por parte de los fanáticos del programa, quienes no dudaron en asegurar que es muy probable que allí se encuentra la persona en cuestión: "El enamorado de Ángela Aguilar es Bob Marley, solito se delata con sus gestos jajaja soldado caído", "Parece que Bob Marley es el enamorado de Ángela Aguilar, esa sonrisa nerviosa lo delató", son algunos de los mensajes que se destacan; sin embargo, esta información no ha sido confirmada.

La reacción de jurado al saber que Yo Me Llamo Ángel Aguilar está enamorada

"Yo le digo una cosa mi querida Angelita, si tú no nos cuentas, tenemos quién nos cuente. Tenemos espías allá adentro", le dijo Amparo Grisales a la concursante, a lo que ella respondió: "Pues claro que hay amor, pero no es algo de mi vida privada que me gustaría compartir, es algo que quiero pues mantener todavía, pero aprecio mucho que ustedes quieran saberlo".

La conversación no terminó allí, pues 'La Diva de Colombia' aseguró que la verdad saldría a la luz tarde o temprano teniendo en cuenta que se trata de "alguien de la competencia".

