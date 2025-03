Yo Me Llamo

Rey Ruiz se vuelve un mar de llanto a los segundos de escuchar a Yo Me Llamo Ángela Aguilar Tan solo segundos después de que inicie la interpretación de Yo Me Llamo Ángela Aguilar, Rey Ruiz no aguanta el llanto y su sentimiento es tan profundo que César Escola y Melina Ramírez terminan derramando lágrimas junto a él.