En vivo Yo Me Llamo: Para Amparo Grisales será una noche de erizadas

El primer turno en el capítulo 40 de Yo Me Llamo es para el imitador de Cornelio Reyna, el participante logra erizar a Amparo Grisales, sin embargo, 'La Diva de Colombia' no lo deja irse del escenario sin pedirle que se cubra uno de sus tatuajes, ya que el artista original no lo tiene.

La segunda en presentarse frente a los jurados es Yo Me Llamo Gloria Trevi, que saca su lado más masculino y con un elemento extra dentro de su presentación enamora a Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz, la mujer incluso se eriza por segunda vez en la noche.

Yo Me Llamo Dean Martin es el tercer intérprete y su presentación causa un enfrentamiento entre dos de los jurados, ya que el salsero asegura que "parece un muñeco" y su compañera no está de acuerdo, se eriza y asegura que ella también conoce al artista y no es así. Finalmente, él termina diciéndole que cada uno lo puede ver desde sus ojos.

La doble de Selena Quintanilla se convierte en la cuarta participante y debe enfrentarse al reto de poner a bailar al público y a los jurados, sin embargo, los tres concluyen que estaba demasiado cómoda con la canción y no cumplió la tarea que tenía.

Yo Me Llamo Pepe Aguilar se presenta, pero no logra convencer a los expertos, dice que la presencia de Rey Ruiz lo intimida porque es un gran romántico y 'La Diva de Colombia' lo detiene, asegurando que no debe sentirse así por ninguno de ellos y que todos tienen las mismas capacidades.

La imitadora de Greeicy continúa tras sus compañeros, esta es la primera vez que aparece con los tatuajes de la artista original, aunque su baile sí se parece al de la caleña, lo cierto es que los jurados ya no encuentran el color de voz de la cantante, lo que los preocupa bastante.

