Capítulo 39 Yo Me Llamo: Amparo Grisales se ofrece a dar respiración boca a boca

En este capítulo de Yo Me Llamo, los participantes tendrán que ponerse a prueba frente a los jurados y la primera en hacerlo es la imitadora de Gloria Estefan, a quien le presentan en la Escuela a un bailarín experto para dejar el escenario lleno de "sabor".

Por otro lado, llega el turno de Yo Me Llamo Luis Alfonso, que tiene el reto de interpretar igual que el cantante original una canción de Marco Antonio Solís. El tercer turno es para el doble de Joan Manuel Serrat, quien debe presentarse junto a dos invitados, lo cierto es que dejan con la boca abierta a Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz con su compenetración.

Yo Me Llamo Jhon Alex Castaño se sube a la tarima, pero no tiene tanto éxito como sus compañeros, en esta ocasión Amparo Grisales le dice que toda la canción sonó igual y que, tras no desafinarse nunca, esta vez lo hizo.

Publicidad

El doble de Jim Morrison se sube al escenario y sorprende con su irreverencia, primero canta dándole la espalda a los jurados y posteriormente se quita la ropa frente a todos. Es entonces cuando Amparo Grisales se ofrece a darle respiración boca a boca si así lo necesita.

El siguiente intérprete en lucirse es Yo Me Llamo Pitbull, que comparte su presentación con Ohlela, exparticipante de La Descarga y con el exparticipante de Yo Me Llamo en la temporada ocho, el doble de Bruno Mars. Llega el turno del imitador de Eduin Caz, que comparte escenario con Yo Me Llamo Maluma de una de las temporadas anteriores, sin embargo, no logran cautivar al jurado.

Publicidad

Finalmente, Yo Me Llamo Til Lindeman se presenta siendo muy fiel al aspecto del artista original, pero tiene problemas con el aire debido a su traje. La mejor participante de la noche es elegida por Armonio, quien menciona el nombre de Yo Me Llamo Gloria Estefan y quienes quedan en riesgo son los dobles de Til Lindemann, Jhon Alex Castaño y Eduin Caz.

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . Puedes revivir los capítulos aquí.