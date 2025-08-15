“Era hora de partir”: Carolina Cruz y su mamá afrontan dolorosa pérdida

El 14 de agosto, Luz María Osorio Fernández, madre de la presentadora Carolina Cruz, conmovió a sus seguidores al anunciar en redes sociales el fallecimiento de su perrita Lola y lo hizo con desgarradoras palabras de agradecimiento a su compañera fiel.

Murió la mascota de la mamá de Carolina Cruz

“Ya era la hora de partir al cielo de los perritos y encontrar angelitos como tú. Ya era hora de tu descanso y de irte feliz porque así viviste. Me siento feliz de haberte dado una familia tan amorosa como la mía, donde mis nietos fueron tus niños para cuidar y proteger”, escribió junto a una fotografía de la mascota.

Carolina Cruz, presentadora de Día a Día, compartió la publicación en sus historias de Instagram con sus más de 8 millones de seguidores, acompañada de un sentido mensaje: “Te amamos, Negra. Nos diste tanto y solo mereces paz y descanso”.

Horas después, la vallecaucana publicó una imagen en la que aparecía junto a su hijo Matías durmiendo y aprovechó para hablar sobre el impacto que la pérdida ha tenido en él:

“¿Cómo explicarle a tu hijo que su mascota ya no estará más? Hacerles entender que soltar también es un acto de amor nunca será fácil, pero sí necesario para comprender la vida y sus matices. Mati ha llorado, sus ojitos por la partida de Lolita… pero aquí estamos para ser su soporte y hombro donde llorar ahora y siempre”.

Carolina Cruz lamentó la muerte de la mascota de su mamá. Foto: Instagram @carolinacruzosorio

Gaby Cruz, sobrina de Carolina y muy cercana a la familia, también expresó su dolor por la partida de Lola. En sus redes sociales agradeció al animalito por haber cuidado de su abuelita y por acompañarla durante su infancia, recordándola como una fiel amiga y protectora.

Mamá de Carolina Cruz le pidió disculpas públicamente

Uno de los momentos más llamativos del podcast Mi Mundo, Mis Huellas, Mi Verdad de Caroina Cruz, ocurrió cuando recordaron la separación de Luz María con Iván Cruz, padre de la modelo, pues poco después perdió su empleo. Ante la difícil situación económica, Carolina tuvo que hacerse cargo de varios asuntos del hogar, razón por la cual su madre se siente conmovida hasta el sol de hoy, pues considera que asumió una responsabilidad que no debía enfrentar a tan temprana edad.

"Yo ya le he ofrecido a ella todas las disculpas del mundo porque no es justo que como papá se aproveche de una situación para que los hijos tengan que proveer y pagar, pudiendo uno como adulto solucionar el problema. Él se aprovechó y yo me aproveché porque las cosas son así (...) El caso es que gracias a Dios llegó el reinado, llegaron otras oportunidades, nos dimos otra oportunidad él y yo".

