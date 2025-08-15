Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Venganza
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / “Era hora de partir”: Carolina Cruz y su mamá afrontan dolorosa pérdida

“Era hora de partir”: Carolina Cruz y su mamá afrontan dolorosa pérdida

La madre de la presentadora de Día a Día expresó su dolor por el fallecimiento de su perrita llamada Lola y le dedicó nostálgico mensaje de despedida en sus redes sciales.