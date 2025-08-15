Christian Nodal ganó millonaria demanda en Colombia: esto fue lo que pasó

Christian Nodal, uno de los cantantes más exitosos del género popular, obtuvo una respuesta favorable en un caso de demanda que se remonta a 2022. La promotora ALIVE Productions lo acusó de haber incumplido una serie de conciertos programados en Colombia, incluyendo uno en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín en el mes de marzo. Según la empresa, más de 32,000 espectadores resultaron afectados, ya que se vieron obligados a gestionar la devolución de entradas y atender daños logísticos en las instalaciones.

Demanda a Christian Nodal en Colombia

La firma legal Matías Lawyers, representando a ALIVE, afirmó en su momento que Nodal “faltó a la verdad sobre la no asistencia al concierto, generando un descontento masivo” y exigió una compensación económica de varios millones de dólares. Se dice que el artista admitió una deuda superior a 2.5 millones de dólares al no presentarse al interrogatorio judicial programado en octubre de 2024.



Sin embargo, esta versión fue revertida por un Juzgado Civil del Circuito de Bogotá. En una sentencia emitida en agosto de 2025 y publicada por a firma de abogados Mario Iguarán, el juez concluyó que la parte demandante no aportó pruebas suficientes que respaldaran el incumplimiento contractual ni las sumas reclamadas. Por ello, desestimó totalmente la demanda y dejó claro que Nodal no tiene ninguna obligación pendiente en Colombia.

Según información de JG Music, el equipo legal del cantante, la desestimación se fundamentó en la falta de soporte probatorio presentado por ALIVE Productions. En consecuencia, Christian Nodal quedó liberado de cualquier responsabilidad económica o contractual en el país.

El equipo jurídico del artista señaló además que solicitará a los medios y terceros que difundieron la acusación que realicen una rectificación con la misma difusión con la que se publicó la información inicial. En su comunicado, reafirmaron la intención de “adelantar todas las acciones legales para que se paguen los valores económicos adeudados a él y para proteger el buen nombre del artista y sus representantes”.

