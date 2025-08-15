Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Día a día
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Christian Nodal ganó millonaria demanda en Colombia: esto fue lo que pasó

Christian Nodal ganó millonaria demanda en Colombia: esto fue lo que pasó

El cantante mexicano logró una victoria legal en Colombia luego de que un juzgado desestimara una demanda de ALIVE Productions por presunto incumplimiento contractual y le reclamara una millonaria indemnización.