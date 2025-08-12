Publicidad

Actualidad  / Cazzu se despachó contra Christian Nodal por el dinero que le da para su hija Inti

Cazzu se despachó contra Christian Nodal por el dinero que le da para su hija Inti

Durante una entrevista en México, la cantante argentina se refirió al supuesto acuerdo al que llegó con Nodal sobre la pensión para su hija. Además, respondió si contempla iniciar un proceso legal contra su expareja.