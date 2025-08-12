Cazzu se despachó contra Christian Nodal por el dinero que le da para su hija Inti

A un año de la separación de Cazzu y Christian Nodal, estos artistas siguen dando de qué hablar. Ahora, la cantante de trap argentina volvió a llamar la atención por unas declaraciones en las que mencionó el acuerdo económico que tiene con el mexicano para la manutención de su hija, Inti.

Todo ocurrió durante su visita a México, donde se encuentra promocionando su libro 'Perreo, una revolución'. En una entrevista para el programa 'Ventaneando', le preguntaron si, tras poner fin a su relación con Nodal, habían acordado una pensión mensual para su hija.



Cazzu se quejó del dinero que Nodal le envía para su hija Inti

Cazzu fue contundente: “Sí y no, no tenemos un acuerdo que considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo y ya está", dijo inicialmente. Aunque los presentadores intentaron conocer la cifra, ella se negó a revelar el monto que recibe. Además, aseguró que no contempla iniciar un proceso legal contra su expareja y explicó por qué:

"Mientras yo pueda sostener a mi hija, lo voy hacer" CAZZU / -hay un punto en que ya no es cuestión de dinero- la PRESENCIA, la ATENCIÓN y el AMOR no tienen precio, de lo que se pierde ese hombre. 🙌🏼 pic.twitter.com/rmkH4VzlyR — Laura Estrada Periodista (@LauraEstradaTv) August 11, 2025

"A diferencia de muchas mamás solteras, tengo la posibilidad de mantenerme y de mantener a mi hija porque puedo trabajar. Puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear, y una batalla legal con un sistema de leyes familiar tan patriarcal… la verdad es que en este momento no tengo la energía para elegir ese camino. Mientras yo pueda sostener a mi hija, lo voy a hacer".

Sobre la frecuencia con la que Nodal ve a su hija, quien vive con ella en Argentina, Cazzu respondió: "Creo que esas son preguntas para él, pero lo que ven es lo que hay".En cuanto a la familia del intérprete e 'Aquí abajo', destacó que mantienen una buena relación enfocada en el bienestar de la niña:

"Su familia, para mí, la llevo en mi corazón. Le guardo profundo respeto y les quiero muchísimo. Cruzamos mensajes, cruzamos fotitos. Ya saben que yo soy para la construcción y esa es mi intención. Ahora mismo… nada, creo que es suficiente".

Por el momento, Christian Nodal, esposo de Ángela Aguilar, no se ha pronunciado al respecto, pero muchos esperan que lo haga muy pronto.