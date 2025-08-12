Paola Turbay, prima de Miguel Uribe, se despidió del político con nostálgico mensaje

La muerte de Miguel Uribe Turbay este lunes 11 de agosto de 2025 enlutó al país. El senador permanecía hospitalizado desde el 7 de junio, tras ser víctima de un atentado mientras daba un discurso en el barrio Modelia de Bogotá. La noticia conmocionó a la opinión pública y las redes sociales se llenaron de mensajes de pésame y rechazo al magnicidio. Entre las personalidades que se pronunciaron se encuentra su prima, la actriz Paola Turbay.

Paola Turbay lamentó muerte de Miguel Uribe Turbay

n su cuenta de Instagram, donde la siguen más de un millón y medio de personas, la exreina de belleza compartió varias fotos junto a Miguel Uribe, acompañadas de un emotivo mensaje en el que expresó su profunda tristeza y el cariño que siempre le tuvo.



“Siempre mantuve la ilusión de volverte a ver, de abrazarte otra vez y de seguir soñando contigo con un país más justo y amable para todos. Mi excesivo optimismo jamás concibió este final. Me imaginé algún día contarte cómo lograste unir al país… y al mundo, alrededor de un mismo sentir; cómo, sin importar partido o religión, conseguiste que todos compartiéramos la misma oración”, escribió.

Paola Turbay recordó a su primo como un ser “lleno de bondad y talento, inteligente, estratégico, entregado y noble” que siempre luchó por la paz de Colombia. Concluyó con una frase que conmovió a sus seguidores: “Nos duele… me duele en lo más profundo. Te voy a extrañar, Miguelito 💔”.

¿Cuál es el parentesco de Paola Turbay y Miguel Uribe Turbay?

La exreina de belleza es sobrina de Julio César Turbay Ayala, expresidente colombiano en 1978 y, a su vez, padre de la periodista Diana Turbay, madre de Miguel Uribe Turbay. Miguel estaba emprendiendo su camino hacia las elecciones presidenciales, representando al Centro Democrático.

Mensaje de Juanes por muerte de Miguel Uribe Turbay

El músico colombiano Juanes, de 53 años, fue una de las primeras figuras del mundo del entretenimiento en pronunciarse. En un mensaje publicado en su cuenta de X, lamentó la muerte de Miguel Uribe y envió sus condolencias a familiares y amigos, resaltando la necesidad de que Colombia reflexione y rechace la violencia.

