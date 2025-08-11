Historia de amor de Miguel Uribe Turbay y María Claudia Tarazona: así se conocieron

Este 11 de agosto de 2025, se confirmó la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. A través de un comunicado emitido por la Fundación Santa Fe de Bogotá indicaron que el senador ya no está más en este plano terrenal.

Historia de Miguel Uribe y María Claudia Tarazona

En medio de esta situación, algunos han recordado cómo surgió el amor entre él y su esposa, María Claudia Tarazona. Precisamente, en el mes de junio concedio una entrevista, en la que confiesa que ella no tenía nada que ver con la política, pero que la vida los unió cuando él solo tenía 24 años.

"Nosotros nos conocimos cuando yo estaba en campaña del consejo. Nos unió la vocación de servicio. Una amiga en común nos presentó. Nos conocimos y ella no hacía política, no tenía ningún vínculo. La invité a que hiciera parte de la campaña, me acompañó y fue fundamental en ese proceso", empezó diciendo.

Después de esto, confesó que poco a poco Tarazona se fue vinculando a su mundo, tanto así, que se volvieron muy buenos amigos. Cuando él logra llegar al Concejo de Bogotá no se volvieron a ver por un buen rato, pero después todo floreció.

"Incluso me ayudaba a liderar todo el tema de voluntarios, a gerenciar la campaña y nos volvimos muy buenos amigos. Ya después de que llegué al Concejo, nos dejamos de ver un rato y bueno, finalmente un tiempo después empezamos a salir", puntualizó en la entrevista con Red+.

Es de resaltar que, ella es mayor 10 años, es decir, que cuando se conocieron, ella tenía 34 años. En su momento, él le confesó que estaba enamorado de Claudia, pero la mujer le dijo que tenía tres hijas y que él era muy pequeño. A pesar de esto, no fue impedimento para que se unieran en una relación.

Cómo se lleva Miguel Uribe con las hijas de María Claudia

En esta misma situación, habló sobre cómo se lleva con las tres hijas de su esposa. Primero reveló que, no quería que ellas vivieran el hecho de tener un padrastro, porque él había tenido una mala experiencia con una ex de su papá. Por lo cual, siempre les dejó claro quién era él y la función que tenía en la familia.