Nuevo detalles de la salud de Cifuentes, del Desafío: "Me abrieron la cabeza (...) estoy bien"

“Una moto me atropelló mientras corríamos y se voló. No entendemos muy bien qué fue lo que pasó. Estamos esperando exámenes. Parece que lo que me pasó no fue un simple accidente”, con estas palabras Cifuentes, exparticipante del Desafío 2023, preocupó a sus seguidores, pues publicó una imagen en su cuenta oficial de Instagram desde la clínica.

Cifuentes, del Desafío, reveló el parte médico tras su accidente. Foto: Instagram @sara_cifuentesu

Luego de dar detalles sobre su estado de salud y hacer un llamado a los deportistas para que se cuiden mientras hacen actividad física, la exconcursante volvió a aparecer en la citada red para dar a conocer algunas novedades sobre su proceso en la clínica. Al respecto, mostró a sus seres más cercanos y les agradeció por acompañarla en los momentos más complejos que ha enfrentado en su vida.

"No entendemos bien lo que pasó, lastimosamente fue muy rápido, me abrieron la cabeza por un golpe que aún no tiene explicación, me cogieron ocho puntos, pero gracias a Dios no se comprometió nada del cerebro. Tengo heridas en todo el cuerpo, pero en síntesis: estoy bien", escribió junto a un clip en el que se observa a sus padres cuidándola.

Posteriormente, indicó que no volverá a correr en las carreteras y también hizo un llamado para que los conductores se pongan en los zapatos de los deportistas y tengan en cuenta que entre esos transeúntes podrían haber conocidos que también pueden resultar heridos por la imprudencia de alguien al volante: "La vida no es un juego. Hoy me pasó a mí, pero podría pasarle a cualquier deportista".

Sara Cifuentes se encontraba con algunos amigos que conoció dentro de La Ciudad de las Cajas, entre ellos Byron, porque habían acordado entrenar juntos. Así como expuso su situación, les agradeció a todas las personas que se tomaron el tiempo de escribirle a los Mensajes Privados para preguntarle cómo se encontraba y si necesitaba algún tipo de ayuda.

"Gracias por las oraciones que me han enviado, gracias por estar pendientes, no pienso en desearle mal a nadie, solo quisiera justicia", fueron las palabras que usó para describir las emociones que ha estado experimentando desde que sufrió el accidente.