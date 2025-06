María Cecilia Botero habló de la prematura muerte de su esposo 25 años mayor: "Duró un año"

La primerísima actriz María Cecilia Botero aceptó la invitación de La Sala de Laura Acuña y abrió su corazón para hablar no solo de su carrera artística, sino también de su vida personal. Fue así como terminó pronunciándose acerca del fallecimiento de su esposo David, quien le llevaba 25 años de diferencia y con el que duró aproximadamente 11 años.

La intérprete de Antonia en la primera versión de Nuevo Rico, Nuevo Pobre tuvo su primer matrimonio a los 20 años; sin embargo, terminó a los 4 años. Posteriormente, conoció a su segundo esposo por un asunto del trabajo, pues la invitó a ser parte de Café Concierto. Juntos tuvieron a su hijo Mateo, a pesar de que no tenían dentro de sus planes agrandar la familia. Cabe aclarar que su progenitor falleció cuando él tenía alrededor de 8 años.

La muerte del esposo de María Cecilia Botero

Según explicó en el programa, toda la situación de salud de David detonó por un cáncer silencioso que resultó estar bastante avanzado: "A él nunca le dolió nada, nunca tuvo un síntoma de nada. Un día entró al baño, hizo pipí y le salió sangre y de ahí en adelante todo fue caos", mencionó, señalando que fue diagnosticado con cáncer de riñón.

Luego indicó que, contrario a lo que pensaban los médicos de Argentina y Colombia que le daban entre 15 días y tres meses de vida, "duró un año". Asimismo, explicó que la enfermedad ya había hecho metástasis en el sistema óseo y que fue esta una de las razones principales por las que se negó a someterse a quimioterapias.

"Yo me acuerdo que yo le decía '¿pero por qué a ti?' y él me decía '¿por qué no?' (...) Me decía '¿quién soy yo?, ¿qué tengo yo de distinto como para que no me dé cáncer?' o sea, yo soy igual a todo el mundo", dijo.

En este tiempo, tuvieron la oportunidad de interesarse por el significado de la vida, lo que hay después de la muerte, desarrollaron un gusto especial por las conversaciones profundas y hasta se fueron de viaje en familia para Panamá a disfrutar del tiempo juntos, lo que hizo que sus últimos días fueran agradables en medio de su condición.