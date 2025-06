Kika Nieto admitió cuál ha sido su mayor fracaso: no es la deuda de 400 millones de pesos de la DIAN

Érika Nieto, más conocida en el mundo de las redes sociales como Kika Nieto, habló de los desafíos que ha tenido que enfrentar en los últimos años, pues no solo resolvió su deuda con la DIAN, sino que también inició un proceso de sanación al dar por terminada su relación con el también influencer Santi Maye. Esta última experiencia la describió como una fracaso y, aunque sus amigas le pidieron que se abstuviera de llamar así la situación, ella explicó las razones por las cuales lo llama así.

Mira también: Kika Nieto habría abierto un perfil en una aplicación de citas, ¿confirma su divorcio de Santi Maye?

"No, pues fallé. Obvio. Sí, pero no estoy casada ni con hijos, eso hacía parte de mi sueño de niña. ¿Ustedes tuvieron acá a Nancy? Yo con ella hablo de eso y me jala las orejas, me dice 'claro que no, un divorcio no es un fracaso' y yo digo 'claro que sí, porque uno no se casa para divorciarse, ¿me entiendes?'", mencionó.

Posteriormente, recordó que su ideal en una relación de pareja era contraer matrimonio para estar juntos para siempre y, aunque eventualmente le dolió y supuso un gran reto, ahora se siente mucho más tranquila.

Publicidad

Mira también: Kika Nieto está vendiendo su apartamento para pagar una millonaria multa que le puso la DIAN

"No, la vida no fracasó porque es que la vida está llena de cimas y lugares bajos, de éxitos y de fracasos y que tu vida realmente valga la pena vivirla es el cómo piloteas tanto los éxitos y los fracasos y logras tener algo que se llama tranquilidad y estabilidad", explicó.

Publicidad

Mira el video completo:

Cabe mencionar que Kika Nieto se comprometió con Santi Maye el 1 de mayo de 2018 y posteriormente se casaron en medio de una celebración privada en la que los acompañaron sus seres más cercanos. Fue en diciembre de 2023, luego de varias semanas de especulaciones, que decidieron anunciar por medio de un video que estaban separados desde hace siete meses.

Mira también: Critican a Kika Nieto luego de revelar que nunca le han prohibido ingerir alcohol siendo cristiana

Ahora, Kika Nieto se encuentra en una relación con Diego Felipe Barajas, a quien presume en redes sociales en algunas ocasiones. Por su parte, Maye también sostiene un vínculo con Laura Guzmán, de manera que ambos crean contenido relacionado con su vida en pareja y la influencia que tiene Dios en sus vidas.