Critican a Kika Nieto luego de revelar que nunca le han prohibido ingerir alcohol siendo cristiana

Desde que inició su trayectoria en el mundo digital, Kika Nieto ha mencionado en múltiples oportunidades que está muy orgullosa de su religión, pues siente una conexión con Dios que la llena de paz y le ayuda a tener un mejor estilo de vida. Sin embargo, varias veces también ha sido criticada por referirse a la comunidad LGBTIQ+ y por dar su opinión sobre diferentes temas que pueden causar polémica en redes sociales.

Recientemente, la creadora de contenido digital hizo una dinámica de 'Preguntas y respuestas' con sus más de 4 millones de seguidores en Instagram, en la que uno de sus fanáticos la cuestionó sobre su estilo de vida teniendo en cuenta que es cristiana. Además, aclaró que no se trataba de un comentario para incomodarla, sino que en realidad deseaba conocer la razón por la que hace otro tipo de actividades.

"¿Por qué consumes alcohol y bailas si eres cristiana? No te estoy juzgando, solo pregunto", fue el mensaje, a lo que la influenciadora contestó: "esta me parece una excelente pregunta y además una excelente oportunidad para aclararlo. Quiero que sepan que yo en mi 20 y tantos, casi 30 años que llevo asistiendo a una iglesia o congregación nunca a mí un pastor, un guía espiritual o un amigo, nadie me ha dicho que eso es algo que esté prohibido", señaló.

Adicionalmente, dijo que puede entender que muchas personas se sientan confundidas debido a que cada uno recibe aprendizajes diferentes de acuerdo al lugar que asiste; sin embargo, el objetivo de todas esas divisiones es el mismo.

"Te han enseñado algunas cosas muy diferentes que me han enseñado a mí, pero hasta el pastor cuando me invita a su casa y hacemos un barbeque se toma una cerveza conmigo, creo que de pronto tiene que ver con las diferentes denominaciones que se han armado", finalizó.