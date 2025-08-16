Publicidad

Desafío Siglo XXI  / Papá de María C. le construyó una pista de equilibrio en casa antes de que ella entrara el Desafío

Papá de María C. le construyó una pista de equilibrio en casa antes de que ella entrara el Desafío

María C., integrante de la casa Omega, grabó un video antes de entrar a La Ciudad de las Cajas en el que mostró cómo fue su preparación para el Desafío del Siglo XXI.