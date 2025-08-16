Papá de María C. le construyó una pista de equilibrio en casa antes de que ella entrara el Desafío

María C. se convirtió en una de las grandes protagonistas del sexto ciclo del Desafío del Siglo XXI, debido a que anunció que deseaba retirarse del reality de los colombianos. Aunque esta decisión no llegó a materializarse, sí tuvo algunas discusiones dentro de la casa Omega, especialmente con la excapitana del grupo, Katiuska.

Lo cierto es que la joven ha recibido gran apoyo por parte de sus compañeros desde que inició la producción de Caracol Televisión. En uno de los Desafío a Muerte en los que tuvo la oportunidad de participar, la joven recibió mensajes de aliento por parte de Miryan, quien le recordó el esfuerzo que hizo su familia por apoyarla para estar en Tobia, Cundinamarca.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la abogada mostró un video en el que se observa la pista de equilibrio que construyó su padre para ayudarle a prepararse físicamente para cada uno de los Boxes que comprenden La Ciudad de las Cajas.

En la grabación se observa el momento exacto en el que el hombre cruza un tronco ubicado en mitad del patio y ella, posteriormente, sigue sus indicaciones. Luego de cumplir con el objetivo, sus padres agregan un poco más de dificultad al ponerle una llanta sobre los hombros para que le hagan peso y le sea más difícil mantenerse centrada sobre el obstáculo a la hora de caminar.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet ante el noble gesto no se han hecho esperar: "Amo el corazón tan noble, justo, humilde y leal de María C., toda una guerrera", "Qué video tan lindo", "Tu papá debe estar MUY ORGULLOSO", son algunos de los mensajes que se destacan.



Quiénes son los papás de María C. participante del Desafío

En la misma red social, se publicó un video en donde Ángel y Astrid hablan del significado que tiene María C. en sus vidas y lo orgullosos que se sienten al ver todo lo que ha logrado la joven a sus 26 años.

"Un ser humilde, una persona tierna por dentro y decidida a hacer lo que se proponga en la vida", comentó su progenitor en la citada plataforma.

