María C. envía pulla a Gamma y Alpha tras impactante respuesta de Rata: “Hay desquite”

Cuando Andrea Serna llama a los tres equipos, Gamma, Alpha y Omega, empieza pregúntale a Rata a uno de ellos si tomaron por sorpresa la entrega del penúltimo chaleco de este ciclo. Él indica que ya sabía por la tónica que están siguiendo y ahí la presentadora del Desafío cuestiona esa palabra “¿todos contra Omega?"

Qué dijo María C de Alpha y Gamma

Tras esto, el capitán de Gamma indica que ya no pueden seguir tapando la situación y que de cierto modo lo que Serna afirmó preguntó sí es cierto. A raíz de esto, ella le dice a María C, de Omega, cómo se siente con lo que acaba de escuchar y ella le responde de la siguiente manera.



“La verdad, está claro desde que inició el juego. Nosotros ya lo esperábamos, ya estamos conscientes de eso. Nos hace estar más fuertes mentalmente y más unidos como equipo. Realmente estamos jugando como ellos y seguimos fuertes esperando volver de la Muerte, porque como equipo siento que le vamos a dar muchas sorpresas a los demás. Este juego es largo y hay desquite”, expresa.

Después de esto, Andrea Serna se refirió también a El Elegido y si se han dado cuenta de algo, en medio de esta compleja situación que viven en Omega. Juan, actual capitán, dice que es demasiado difícil enterarse quién es la persona que debe cumplir la misión, porque no está viendo el comportamiento de todos los equipos.

Además, dice que no observa nada raro y menos por lo que pasó con Katiuska, cuando ella entregó la capitanía en Omega. Tras esto, ella revela que en el anterior ciclo sabía que era Eleazar, pero ahora no tiene ni idea de quién podría ser esa persona.

