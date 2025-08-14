El error de Juan en el Box Rojo del Desafío que desesperó a María C: casi se queda sin voz

Cuatro mujeres y tres hombres por equipo llegaron al Box Rojo para el Desafío de Sentencia y Bienestar. En esta oportunidad, las encargadas de darles las instrucciones a sus compañeros fueron María C., Mencho y Tina, quienes se ubicaron al final de la pista y, con ayuda de un altavoz, guiaron a los demás para lograr anotaciones a favor de sus respectivos equipos.

Uno de los momentos más llamativos de la jornada ocurrió cuando se enfrentaron Juan, Camilo, Gio, Cris, Eleazar y Gero. El capitán de la casa rosada logró ganar un poco de ventaja a la hora de coger la pelota que estaba ubicada al final de la pista; sin embargo, al regresar ocurrió todo lo contrario a lo que buscaba.

El Súper Humano terminó anotando un punto para Alpha, sus contrincantes, pues no logró escuchar con precisión las advertencias de su compañera, quien gritó desesperadamente para que se girara un poco y metiera la bola dentro del espacio que correspondía a los rosados.

“A tu… Ahí no, ahí no, ahí no”, gritaba la joven con angustia intentando ser escuchada sin tener éxito. “El punto es para Alpha”, declaró Andrea Serna.

Al final de toda la prueba, los equipos se reunieron para debatir acerca del rendimiento que tuvieron en la arena, por lo que Tina aprovechó para contarles a sus colegas que Juan sin querer los había beneficiado: “Juan como que no escuchó y metió un punto en Alpha”.

Los concursantes tomaron el hecho con buen sentido del humor, asegurando que el entrenador quizás sigue teniendo espíritu morado teniendo en cuenta que inicialmente hizo parte de Alpha al ser elegido por Cami, primera líder de la escuadra, en el episodio número 1 de la producción de Caracol Televisión.

“Ah, ¿ese fue punto de nosotros? Él sigue con la energía de Alpha”, se les escuchó decir entre risas a los jugadores en medio del capítulo.

