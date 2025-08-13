María C. anunció que se irá del Desafío tras la ‘cantaleta’ de Katiuska: “Ya tomé una decisión”

Tras su más reciente derrota en el Desafío de Sentencia y Servicios en el Box Amarillo, los integrantes de Omega se reunieron en Playa Baja para debatir acerca de su rendimiento en el terreno de juego. Luego de conocer que sus compañeros la ven como una ficha débil y de presenciar la pelea de Katiuska y Sathya, María C. tomó una importante decisión en el Desafío del Siglo XXI.

El hecho tuvo lugar justo después de que Katiuska criticara su desempeño en los diferentes enfrentamientos deportivos: “Y siempre perdemos, ¿por qué? Porque no le metes, no sé si es por miedo, si es por capacidad (…) Desde el primer día que empezó Omega no le metes. Nosotros vinimos aquí a ganar, esto es un juego”, comentó la excapitana de los rosados.

Entre lágrimas, María C. confesó que considera que su paso por La Ciudad de las Cajas llegó a su fin y que comprendió cuál era la enseñanza que debía llevarse de toda esta experiencia.

Aunque sus compañeros, especialmente Sathya, intentó persuadirla, ella afirmó que la decisión ya estaba tomada.

“Yo ya tomé una decisión y ya la escalé y yo me voy a ir (…) Se los quiero comunicar pues para que ustedes sepan cómo actuar. Yo vine a vivir una experiencia, a lo mejor no como ustedes (…) No quiero sentir que los retraso para ganar o para cumplir los sueños”, explicó.

Ante esta situación, Katiuska le recomendó ponerse el próximo Chaleco de Sentencia, y como su compañera se negó, le sugirió anunciárselo directamente a la producción no sin antes decir que justo por esta razón no le habían expresado su inconformidad como equipo.

Esta no es la primera vez que María C. expresa su deseo de salir del formato de Caracol Televisión, pues en el capítulo emitido el pasado 8 de agosto admitió que quería irse debido al ataque que estaban sufriendo los rosados por cuenta de Alpha y Gamma.

