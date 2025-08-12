Las mejores reacciones de cuando Katiuska, de Omega, se puso el chaleco en el Desafío

En este capítulo del Desafío Siglo XXI, Omega amaneció en Playa Baja y afirmaron estar con toda la actitud para la siguiente prueba, para lograr obtener comida en este ciclo. En primera instancia, Miryan cuenta su experiencia paranormal mientras despertando.

Después de esto, Katiuska le expresa a sus compañeros de equipo que siente como si algo la hubiese picado en el labio. Tras esto, especularon que podría ser una araña o cualquier otro animal, ya que lo tiene inflamado.

Luego, todos quedaron a la expectativa de lo que iba a pasar en la prueba de Sentencia y Hambre. Para esta competencia, fueron: Katiuska, Potro, Camilo, Juan y Miryan, pero no lograron ganar. Esto los afectó aún más, porque el ciclo pasado quedaron sin comida y actualmente no tienen cómo alimentarse.

Al llegar a Playa Baja, ella quedó muy triste y a raíz de todo, ella se quitó el brazalete de capitana y se lo cedió a Juan. Más de uno se sorprendió, porque tras este hecho, se acostó en el piso y pidió que nadie le hablara.

Posteriormente, se pone a llorar y Juan llega para consolarla. Le dice que son momentos complejos, pero que no van a morir, y que antes de llegar al Desafío Siglo XXI, tenían el sueño de competir, y que no desista para llegar a la final. Además, Alpha decidió enviarles el chaleco, y por lo anterior, Katiuska se lo puso y estas fueron algunas reacciones en redes.

Katiuska, Conocemos tu potencial, esta fase solo te hará crecer omega hasta el final #DesafioDelSiglo #DesafioDelSigloXXI pic.twitter.com/KBb5CzKmuF — Ricardo🏆 (@euricardo_limah) August 13, 2025

Por lo menos katiuska se quitó capitán a Juan es lo mejor para ella para que se calme se cambie su actitud piensa ganar cada prueba así échale ganas por el equipo



ánimo 🫶🏻



Todos omegalovers apoyado hasta el final 🩷



#DesafioDelSiglo#DesafioDelSigloXXI — kathy🥀 (@klaffi1212) August 13, 2025

Solo falta que Katiuska sea la elegida y alguien la señale el día de muerte y le quite los 10 millones y le deje el chaleco 🤭🤭🤣🤣🤣 #DesafioTheBox #Desafío2025 #Desafío #DesafioDelSiglo #DesafioDelSigloXXI pic.twitter.com/5S2gTJiy0l — Nadie (@PinkAsHell) August 13, 2025

