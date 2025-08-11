Cuánta plata perderá Omega por incumplir con el castigo en el Desafío: esta es la cifra

Omega fue, sin duda, uno de los grandes protagonistas del capítulo 28 del Desafío del Siglo XXI luego de que incumplieran con el castigo de cortar una determinada suma de troncos en el Rincón de los Castigos. Ante esta situación, Andrea Serna les comunicó las consecuencias que debían asumir, entre ellas se destaca entregar todo el dinero que habían logrado conseguir hasta este punto de la competencia.

Cuánto dinero tenía Omega en el Desafío

La última vez que Andrea Serna hizo cuentas con los equipos fue minutos antes del Desafío Millonario que tuvo lugar en el capítulo 23. Allí, los rosados confirmaron que luego de la reorganización de los equipos y la llegada de Juan a Omega, contaban con la suma de 20 millones 790 mil pesos en La Ciudad de las Cajas. Es necesario mencionar que era el grupo con menos dinero debido a que tuvieron que entregar la mitad de sus ganancias cuando Camilo rompió una regla en los primeros episodios de la producción.

Después del Desafío Millonario sí se ha entregado más dinero en el programa, pero este no ha llegado a manos de los rosados. Omega ganó el Desafío de Sentencia y Servicios, por lo que no tuvo que pagar los 20 millones de pesos correspondientes al arriendo del quinto ciclo. Luego, Alpha se quedó con los 10 millones del Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, mientras que Gamma guardó los 20 millones de pesos que estaban en juego para El Mejor Equipo del ciclo.

En este orden de ideas, tras el anuncio de la producción, Omega queda en ceros, lo que significa que no tendrán capital para pagar el alquiler de la casa y que deberán dar lo mejor de sí mismo para obtener el primer lugar en la competencia y recuperar poco a poco el dinero por el que cada uno de ellos ha estado luchando.

