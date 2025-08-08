Katiuska sugirió un cambio de capitán: un amigo que conoció fuera del Desafío se enfrenta a Potro

Katiuska se ha convertido en una de las Súper Humanas que más ha dividido opiniones en el Desafío del Siglo XXI, pues aunque muchos la considera una líder, otros la juzgan por tomar decisiones "arbitrarias" en el reality de los colombianos. Recientemente, la joven hizo una propuesta polémica antes de recibir el último Chaleco de Sentencia masculino en la casa Omega.

La deportista se reunió con sus compañeros para proponer que Potro, capitán de los rosados, fuese al Desafío a Muerte en el Box Negro y de esta forma mantener a salvo a Juan, quien antes del Desafío de Capitanes hacía parte de Alpha.

"Siento que Juan ahora mismo tiene como una voz de mando, incluso hasta más que yo podría decir, en la capitanía, entonces no sé si están de acuerdo que por esta vez lleve el chaleco Potro", indicó. Lejos de mostrarse molesto, el boxeador aceptó la propuesta, asegurando que confía en sus capacidades físicas, pero que está dispuesto a asumir la derrota con la frente en alto.

Es necesario mencionar que Katiuska y Juan se conocieron antes de ingresar al reality de los colombianos y este ha sido precisamente un tema de conversación entre los demás integrantes del grupo. Cuando Andrey quedó sentenciado, María C. no dudó en expresar su inconformidad, afirmando que las personas que se identifican del pasado van a intentar apoyarse en el juego para poder avanzar lo más que se pueda, incluso si esto puede ir en contra de otras personas.

Katiuska se convirtió en la líder de los rosados tras la eliminación de Julio del Desafío del Siglo XXI. Aunque planteó en alguna oportunidad que estaba abierta a que le quitaran el liderazgo, este cambio no ha llegado a tener efecto dentro de la casa rosada.

