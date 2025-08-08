Publicidad

Katiuska sugirió un cambio de capitán: un amigo que conoció fuera del Desafío se enfrenta a Potro

Anticipándose a los últimos Chalecos de Sentencia, Katiuska se sinceró con los integrantes de Omega y propuso que Potro asumiera el reto de enfrentar el Desafío a Muerte en el Box Negro.