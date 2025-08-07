Publicidad

Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Papá de Rata, del Desafío Siglo XXI, también compite en OCR a sus 64 años

Papá de Rata, del Desafío Siglo XXI, también compite en OCR a sus 64 años

El capitán de Gamma ha destacado en competencias de OCR y en sus redes sociales ha compartido con orgullo que esta pasión por el deporte viene de familia. Su padre compite con él, mira las fotos acá.