Papá de Rata, del Desafío Siglo XXI, también compite en OCR a sus 64 años

José Maldonado, más conocido como Rata, se ha convertido en uno de los participantes más destacados del Desafío Siglo XXI gracias a su excelente rendimiento en cada uno de los Boxes. En el Desafío de Capitanes fue el primero en llegar a la meta y levantar en alto la bandera del equipo naranja.

Este joven de 24 años, oriundo de Andes, Antioquia, ha sido perfilado como uno de los mejores de la temporada, ganándose el apoyo de miles de televidentes. Rata es todo un experto en carreras de obstáculos (OCR, por sus siglas en inglés), disciplina en la que también compite Sensei, ganador del Desafío The Box 2023. De hecho, Maldonado ha representado a Colombia en dos campeonatos mundiales de la especialidad.



Papá de Rata, del Desafío, también compite en OCR

Lo que pocos saben es que su pasión por el deporte viene de familia: su padre, de 64 años, también ha participado en competencias de OCR, compartiendo con su hijo la misma entrega y espíritu competitivo. En redes sociales, ambos han compartido fotos de estos momentos y demostrado que esto los une.

Rata ha competido con Sensei en OCR

En Colombia, Rata ha sido tres veces campeón nacional en la modalidad de 3 kilómetros de OCR, lo que le ha permitido medirse frente a Sensei en más de una ocasión. En redes sociales, ambos han compartido imágenes juntos, mostrando la camaradería y el respeto que existe entre ellos.

Lo que hace único a Rata del Desafío

Atleta con enfoque total: mente, cuerpo y espíritu de competencia. Líder natural, comunicador nato y estratega. Apasionado por el entrenamiento diario y la superación personal. Tiene una cicatriz en la cabeza que le recuerda que de niño ya era un “brinconero” con agallas. Su historia inspira porque es real, directa y sin adornos.

