Cuánto dinero se llevó el televidente en 'La Danza de los Millones': ocurrió algo inesperado

Después de conocer que el equipo azul se llevó más de $55 millones, Laura Acuña se dirigió a la bóveda para hablar con un nuevo televidente y entregarle muchos millones.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 29 de dic, 2025
Cuánto dinero se llevó el televidente HOY en 'La Danza de los Millones'