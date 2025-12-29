Cuánto dinero se llevó el televidente en 'La Danza de los Millones': ocurrió algo inesperado

Cerca de las 10:30 p.m., Laura Acuña apareció en la bóveda para hablar con un televidente. Precisamente, Brian Mejía, de Mesitas del Colegio, fue el afortunado y la presentadora le realizó la siguiente pregunta para llevarse muchos millones.



Cuánto se llevó el televidente HOY en La Danza de los Millones

¿Qué deporte practican los participantes del equipo azul? Al no decir la información correcta, no se pudo llevar los $52.573.500. Por lo cual, tuvieron que recibir otra llamada y fue la de Fabián, de Cali. Al contestar 'boxeo', lo felicitaron por ser el ganador de esta noche.

