Miley Cyrus reaparece como Hannah Montana en el aniversario 20 de la serie - CaracolTV

A 20 años del estreno de la serie Hannah Montana, la artista vuelve a aparecer con el look del personaje que interpretó: es parte de un especial conmemorativo.

Miley Cyrus reaparece como Hannah Montana en el aniversario 20 de la serie

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 11 de mar, 2026
Miley Cyrus regresa como Hanna Montana.jpg