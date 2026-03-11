Miley Cyrus reaparece como Hannah Montana en el aniversario 20 de la serie

El aniversario número 20 de la serie Hannah Montana genera conversación en redes sociales luego de que comienzan a circular imágenes recientes de Miley Cyrus caracterizada nuevamente como el personaje que interpretó durante su etapa en Disney Channel. La producción televisiva, estrenada en 2006, marcó el inicio de la carrera de la artista en la industria del entretenimiento.

La razón por la que Miley Cyrus volvió a ser Hanna Montana

Las fotografías aparecen inicialmente en distintas plataformas digitales varias semanas antes del estreno del especial conmemorativo programado para marzo de 2026. En las imágenes se observa a la cantante con la peluca rubia asociada al personaje de Hannah Montana, así como con un vestuario brillante similar al que utilizaba durante la emisión de la serie.



Las publicaciones coinciden con el anuncio de un programa especial que conmemora las dos décadas desde el estreno del proyecto televisivo. El especial incluye material de archivo relacionado con la producción original, además de entrevistas y segmentos grabados con motivo de este aniversario.





Las imágenes difundidas también muestran la presencia de Billy Ray Cyrus junto a Miley Cyrus dentro del contenido relacionado con el aniversario. Su participación genera comentarios en redes sociales, ya que ambos habían mantenido distancia en el ámbito público tras el proceso de divorcio de los padres de la cantante.

Billy Ray Cyrus interpreta al padre del personaje principal dentro de la historia, rol que coincide con su relación familiar con Miley Cyrus fuera de la ficción. La presencia del actor y cantante también se observa en algunas de las imágenes difundidas como parte del anuncio del aniversario.

La difusión de las imágenes provoca reacciones entre seguidores de la serie, quienes comentan el regreso de Miley Cyrus al personaje con el que inicia su trayectoria televisiva. Durante los años posteriores al final de la serie, la artista enfoca su actividad en su carrera musical y se distancia de la imagen asociada a Hannah Montana.

La participación en el aniversario representa una nueva aparición vinculada al proyecto que la introduce al público internacional. En el contexto del especial, la artista expresa que el personaje forma parte de su historia personal y profesional y reconoce el impacto que el programa tiene en quienes lo siguen desde su estreno.

Con la emisión del especial en marzo de 2026, el aniversario de Hannah Montana reúne imágenes del pasado de la serie y nuevos registros creados para conmemorar los 20 años desde su estreno en televisión.

