Cómo luce actor que fue Guillermo en ‘Padres e Hijos’: apareció en ‘La Reina del Flow 3’

Aunque Posada hizo algunos trabajos en televisión después de su papel de Guillermo Cortés en ‘Padres e Hijos’, posteriormente se alejó de la pantalla chica, para enfocarse en la docencia en una reconocida universidad de Bogotá.

Y es que muchos desconocían que él no solo es actor, sino que es un compositor y músico profesional, con maestría en interpretación y varios reconocimientos nacionales e internacionales.

Por lo mismo, desde hace varios años se dedicó casi que por completo a la música, su gran pasión, pero desde el área de la educación, para formar a los que sueñan con seguir sus pasos.

No obstante, el artista volvió a aparecer en televisión en ‘La Reina del Flow 3’, producción de Caracol Televisión que gira en torno a la música, y en la que él pudo mostrar su talento para tocar la guitarra.



Cómo luce ‘Guillermo’, de ‘Padres e Hijos’, que apareció en ‘La Reina del Flow 3’

Aunque han pasado más de 20 años de su aparición en la serie, el actor Carlos Posada sigue conservándose vital y sano. No obstante, hay aspectos físicos que sí han cambiado.

Por ejemplo, ahora, el docente y músico luce un cabello canoso, al igual que su barba, que es completamente blanca. Así se pudo apreciar en el capítulo seis de ‘La Reina del Flow 3’, en la que él aparece interpretando al dueño del bar que le dio la primera oportunidad a Sky para cantar en público.

En ese episodio, la joven le dice que consiguió una oportunidad para grabar su música en la productora de Charly Flow, Soul & Bass, y que por lo mismo no puede cumplir con el acuerdo que tenían. Él se alegra por ella y hasta la acompaña, con la guitarra, mientras ella entona una canción.