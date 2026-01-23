Publicidad

Qué fue de 'Guillermo' de 'Padres e Hijos': apareció en 'La Reina del Flow 3'

Detalles sobre qué fue de la vida del actor que hizo de Guillermo en 'Padres e Hijos', serie de Caracol Televisión. Apareció en 'La Reina del Flow 3'.

Cómo luce actor que fue Guillermo en ‘Padres e Hijos’: apareció en ‘La Reina del Flow 3’

Se trata del actor Carlos Posada, recordado por interpretar al primer esposo de Gabriela Sánchez en la icónica serie de Caracol Televisión, que también es un destacado músico profesional.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 23 de ene, 2026
