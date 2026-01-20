43:23 min La Reina del Flow - Capítulo 6: Sky entra a Soul & Bass y empieza a trabajar con Charly 44:09 Capítulo 5 Yeimy aparece viva en la selva, pero no recuerda quién es 44:10 Capítulo 4 el pasado vuelve a tocar la puerta de Charly en medio de la desaparición de Yeimy 44:09 Capítulo 3 dejan de buscar a Yeimy, pero Charly hace plan para dar con ella 43:23 Capítulo 6 Sky entra a Soul & Bass y empieza a trabajar con Charly

Capítulo 6 La Reina del Flow: Sky entra a Soul & Bass y empieza a trabajar con Charly El rey intenta seguir con el negocio de su productora, mientras sigue esperando noticias de Yeimy Montoya, su esposa, y hace una convocatoria para lanzar nuevos talentos, que gana Sky.