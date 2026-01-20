Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Vecinos
En vivo Desafío Siglo XXI
'La Reina del Flow 3'
Karol G y Feid
Programación de Caracol

'La Reina del Flow' capítulo 6 completo del 20 de enero de 2026 - CaracolTV

Capítulo seis de 'La Reina del Flow 3' completo, por Caracol Televisión. Sky entra a trabajar con Charly Flow en su productora, Soul & Bass, mientras Yeimy tiene un recuerdo.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner LRDF3 DK
43:23 min
Sky entra a Soul & Bass y empieza a trabajar con Charly
La Reina del Flow - Capítulo 6: Sky entra a Soul & Bass y empieza a trabajar con Charly
Capítulo 5 de La Reina del Flow 3
44:09
Capítulo 5
Yeimy aparece viva en la selva, pero no recuerda quién es
Capítulo 4 La Reina del Flow 3: el pasado vuelve a tocar la puerta de Charly en medio de la desaparición de Yeimy
44:10
Capítulo 4
el pasado vuelve a tocar la puerta de Charly en medio de la desaparición de Yeimy
Capítulo 3 La Reina del Flow 3
44:09
Capítulo 3
dejan de buscar a Yeimy, pero Charly hace plan para dar con ella
Sky entra a Soul & Bass y empieza a trabajar con Charly
43:23
Capítulo 6
Sky entra a Soul & Bass y empieza a trabajar con Charly

Capítulo 6 La Reina del Flow: Sky entra a Soul & Bass y empieza a trabajar con Charly

El rey intenta seguir con el negocio de su productora, mientras sigue esperando noticias de Yeimy Montoya, su esposa, y hace una convocatoria para lanzar nuevos talentos, que gana Sky.

Por: Alejandra Hurtado
|
Capítulo 5 de La Reina del Flow 3
44:09
Capítulo 5
Yeimy aparece viva en la selva, pero no recuerda quién es
Capítulo 4 La Reina del Flow 3: el pasado vuelve a tocar la puerta de Charly en medio de la desaparición de Yeimy
44:10
Capítulo 4
el pasado vuelve a tocar la puerta de Charly en medio de la desaparición de Yeimy
Capítulo 3 La Reina del Flow 3
44:09
Capítulo 3
dejan de buscar a Yeimy, pero Charly hace plan para dar con ella
Charly suspende su gira tras la desaparición de Yeimy
55:16
Capítulo 2
Charly suspende su gira tras la desaparición de Yeimy
Capítulo 1 La Reina del Flow 3: Charly emprende la búsqueda para encontrar a Yeimy
1:02:00
Capítulo 1
Charly emprende su búsqueda para dar con el paradero de Yeimy
Capítulo 95 La Reina del Flow
50:30
Capítulo 95
Mike Rivera secuestra a Yeimy e intenta acabar con su vida
Sky entra a Soul & Bass y empieza a trabajar con Charly
43:23
Capítulo 6
Sky entra a Soul & Bass y empieza a trabajar con Charly