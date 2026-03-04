44:21 min La Reina del Flow - Capítulo 36: el secreto sobre la salud de Yeimy se convierte en una bomba de tiempo 44:14 Capítulo 36 Yeimy sufre una descompensación en el concierto 43:20 Capítulo 35 Mike sabotea el concierto que marca el regreso de Yeimy 43:53 Capítulo 34 Yeimy viaja a Guatapé y se entera de dolorosa noticia 44:21 Capítulo 36 el secreto sobre la salud de Yeimy se convierte en una bomba de tiempo

Capítulo 36 La Reina del Flow: el secreto sobre la salud de Yeimy se convierte en una bomba de tiempo 'La Reina' se reencuentra con Mike luego del concierto que ofreció Soul & Bass. El villano amenaza con contarles a Charly, Erick y Ligia lo que sucede con su estado de salud.