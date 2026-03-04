Capítulo 36 La Reina del Flow: el secreto sobre la salud de Yeimy se convierte en una bomba de tiempo

Publicidad

Capítulo 36 La Reina del Flow: 4 de marzo completo y gratis

'La Reina' se reencuentra con Mike luego del concierto que ofreció Soul & Bass. El villano amenaza con contarles a Charly, Erick y Ligia lo que sucede con su estado de salud.

44:21 min
La Reina del Flow - Capítulo 36: el secreto sobre la salud de Yeimy se convierte en una bomba de tiempo
44:14
Capítulo 36
Yeimy sufre una descompensación en el concierto
43:20
Capítulo 35
Mike sabotea el concierto que marca el regreso de Yeimy
43:53
Capítulo 34
Yeimy viaja a Guatapé y se entera de dolorosa noticia
44:21
Capítulo 36
el secreto sobre la salud de Yeimy se convierte en una bomba de tiempo

Por: Marianella Chavarro Castro
