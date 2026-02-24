43:37 min La Reina del Flow - Capítulo 31: Yeimy sale del hospital y se reencuentra con Charly 43:34 Capítulo 30 Yeimy e Irma regresan a casa tras huir de Mike 43:19 Capítulo 29 Yeimy intenta escapar de la prisión de Mike, pero está muy débil 43:31 Capítulo 28 Yeimy se entera de la relación de Charly y Sky 43:37 Capítulo 31 Yeimy sale del hospital y se reencuentra con Charly

Capítulo 31 La Reina del Flow: Yeimy sale del hospital y se reencuentra con Charly 'La Reina' se reencuentra no solo con Alma, su equipo de trabajo y sus fanáticos en el hospital, sino que también visita a Charly en la cárcel, quien fue denunciado por injuria y lesiones personales.