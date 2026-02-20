43:19 min La Reina del Flow - Capítulo 29: Yeimy intenta escapar de la prisión de Mike, pero está muy débil 43:31 Capítulo 28 Yeimy se entera de la relación de Charly y Sky 43:31 Capítulo 27 Charly se acerca al paradero de Yeimy e Irma 43:22 Capítulo 26 Irma se entera de que Yeimy está viva, luego de que es raptada 43:19 Capítulo 29 Yeimy intenta escapar de la prisión de Mike, pero está muy débil

Capítulo 29 La Reina del Flow: Yeimy intenta escapar de la prisión de Mike, pero está muy débil La reina está teniendo problemas de salud y determina que no puede seguir en la jaula del productor, así que, junto a Irma, decide engañar a su raptor para salir por la ventana del baño.