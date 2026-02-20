Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Vecinos
En vivo ‘A Otro Nivel’
'La Reina del Flow 3'
Gian Marco y su esposa
Programación de Caracol

Capítulo 29 de 'La Reina del Flow 3', de Caracol, completo este 20 de febrero

Capítulo 29 de 'La Reina del Flow 3', producción de Caracol Televisión, completo. Yeimy se decide a escapar de la prisión de Mike, pese a que está mal de salud.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner LRDF3 DK
43:19 min
CAP 29 LRDF 3.jpg
La Reina del Flow - Capítulo 29: Yeimy intenta escapar de la prisión de Mike, pero está muy débil
CAP 28 LRDF 3.jpg
43:31
Capítulo 28
Yeimy se entera de la relación de Charly y Sky
LA REINA CAP 27.jpg
43:31
Capítulo 27
Charly se acerca al paradero de Yeimy e Irma
CAP 26 LRDF3.jpg
43:22
Capítulo 26
Irma se entera de que Yeimy está viva, luego de que es raptada
CAP 29 LRDF 3.jpg
43:19
Capítulo 29
Yeimy intenta escapar de la prisión de Mike, pero está muy débil

Capítulo 29 La Reina del Flow: Yeimy intenta escapar de la prisión de Mike, pero está muy débil

La reina está teniendo problemas de salud y determina que no puede seguir en la jaula del productor, así que, junto a Irma, decide engañar a su raptor para salir por la ventana del baño.

Por: Alejandra Hurtado
|
CAP 28 LRDF 3.jpg
43:31
Capítulo 28
Yeimy se entera de la relación de Charly y Sky
LA REINA CAP 27.jpg
43:31
Capítulo 27
Charly se acerca al paradero de Yeimy e Irma
CAP 26 LRDF3.jpg
43:22
Capítulo 26
Irma se entera de que Yeimy está viva, luego de que es raptada
CAP LRDF 25.jpg
43:32
Capítulo 25
Charly y Sky se dejan llevar y dan rienda suelta a la pasión
CAP LRDF 24.jpg
43:25
Capítulo 24
Yeimy regresa a Medellín y tiene un recuerdo cantando con Charly
CAP 23 LRDF 3.jpg
44:05
Capítulo 23
Yeimy se entera de que Charly es su esposo y Erik, su hijo
CAP 29 LRDF 3.jpg
43:19
Capítulo 29
Yeimy intenta escapar de la prisión de Mike, pero está muy débil