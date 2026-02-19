Publicidad
Capítulo 28 de 'La Reina del Flow 3', de Caracol, completo este 19 de febrero
Capítulo 28 de 'La Reina del Flow 3', programa de Caracol Televisión, completo. Yeimy Montoya se entera de la relación de Charly y Sky y ve un video de ellos besándose.
Capítulo 28 La Reina del Flow: Yeimy se entera de la relación de Charly y Sky
43:31 min
La Reina del Flow - Capítulo 28:
Yeimy se entera de la relación de Charly y Sky
43:31
Capítulo 27
Charly se acerca al paradero de Yeimy e Irma
43:22
Capítulo 26
Irma se entera de que Yeimy está viva, luego de que es raptada
43:32
Capítulo 25
Charly y Sky se dejan llevar y dan rienda suelta a la pasión
43:31
Capítulo 28
Yeimy se entera de la relación de Charly y Sky
Capítulo 28 La Reina del Flow: Yeimy se entera de la relación de Charly y Sky
Mike le muestra a la reina un video de su esposo, Charly, besando a Sky para lastimarla, y Yeimy se cuestiona sobre cómo terminó con su “verdugo”. Irma intenta convencerla de que las cosas no son así.
Por:
Alejandra Hurtado
|
19 de Febrero, 2026
