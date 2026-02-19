Publicidad

Capítulo 28 de 'La Reina del Flow 3', de Caracol, completo este 19 de febrero

Capítulo 28 de 'La Reina del Flow 3', programa de Caracol Televisión, completo. Yeimy Montoya se entera de la relación de Charly y Sky y ve un video de ellos besándose.

43:31 min
La Reina del Flow - Capítulo 28: Yeimy se entera de la relación de Charly y Sky
Capítulo 28 La Reina del Flow: Yeimy se entera de la relación de Charly y Sky

Mike le muestra a la reina un video de su esposo, Charly, besando a Sky para lastimarla, y Yeimy se cuestiona sobre cómo terminó con su “verdugo”. Irma intenta convencerla de que las cosas no son así.

Por: Alejandra Hurtado
