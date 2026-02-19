43:31 min La Reina del Flow - Capítulo 28: Yeimy se entera de la relación de Charly y Sky 43:31 Capítulo 27 Charly se acerca al paradero de Yeimy e Irma 43:22 Capítulo 26 Irma se entera de que Yeimy está viva, luego de que es raptada 43:32 Capítulo 25 Charly y Sky se dejan llevar y dan rienda suelta a la pasión 43:31 Capítulo 28 Yeimy se entera de la relación de Charly y Sky

Capítulo 28 La Reina del Flow: Yeimy se entera de la relación de Charly y Sky Mike le muestra a la reina un video de su esposo, Charly, besando a Sky para lastimarla, y Yeimy se cuestiona sobre cómo terminó con su “verdugo”. Irma intenta convencerla de que las cosas no son así.